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Полиенко: возбудили два новых уголовных дела

25.07.2019 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На анархиста Дмитрия Полиенко завели два новых уголовных дела. Об этом он сообщил в письме на свободу, который разместила в Фейсбуке общественная активистка Марина Касинерова.


Письмо Полиенко / Из аккаунта Марины Касинеровой в Фейсбуке


"Возбудили два новых уголовных дела. Новая 341-я за граффити в Куропатах. И 369-я за оскорбление министра (бывшего) МВД Шуневича Игоря. Тут на Володарке буду еще стабильно полтора-два месяца. Всем приветы", — написал парень.


Полиенко задержали 20 марта по подозрению в особо злостном хулиганстве. По данным милиции, он распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке.


5 апреля парню предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство, осквернение сооружений и порча имущества, а также разжигание социальной розни. В осквернении сооружения Полиенко обвинили за граффити на улице Охотской. 2 июля Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела Полиенко завершено и оно передана в прокуратуру для направления в суд. Однако 16 июля стало известно, что прокуратура Минска вернула его дело в Заводской райотдел Следственного комитета для дополнительного расследования.



В результате на анархиста завели два новых уголовных дела.


Отправлять письма Полиенко можно по следующему адресу:


Полиенко Дмитрий Александрович

ул. Володарского 2, СИЗО-1

220030

Минск, Беларусь
 
Теги: Минск
 
 
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На анархиста Дмитрия Полиенко завели два новых уголовных дела. Об этом он сообщил в письме на свободу, который разместила в Фейсбуке общественная активистка...
 
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