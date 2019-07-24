Полиенко: возбудили два новых уголовных дела





Письмо Полиенко / Из аккаунта Марины Касинеровой в Фейсбуке





"Возбудили два новых уголовных дела. Новая 341-я за граффити в Куропатах. И 369-я за оскорбление министра (бывшего) МВД Шуневича Игоря. Тут на Володарке буду еще стабильно полтора-два месяца. Всем приветы", — написал парень.





Полиенко задержали 20 марта по подозрению в особо злостном хулиганстве. По данным милиции, он распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке.





5 апреля парню предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство, осквернение сооружений и порча имущества, а также разжигание социальной розни. В осквернении сооружения Полиенко обвинили за граффити на улице Охотской. 2 июля Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела Полиенко завершено и оно передана в прокуратуру для направления в суд. Однако 16 июля стало известно, что прокуратура Минска вернула его дело в Заводской райотдел Следственного комитета для дополнительного расследования.









В результате на анархиста завели два новых уголовных дела.





Отправлять письма Полиенко можно по следующему адресу:





Полиенко Дмитрий Александрович

ул. Володарского 2, СИЗО-1

220030

Минск, Беларусь



