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В “Волчьих норах” скончался осуждённый по “наркотической” статье
Источник материала: Партизан
В среду 24 июля примерно в 18:05 в одном из помещений исправительной колонии № 22, или “Волчьих норах”, в Ивацевичах скончался 38-летний осуждённый.
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Об этом Еврорадио
“Скончался житель Бреста. В 2015 году он был осуждён по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса к наказанию в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. До смерти мужчина страдал сердечно-сосудистым заболеванием и астмой”.
По словам представителя СК, видимых признаков насильственной смерти в ходе осмотра трупа обнаружено не было. По данному факту Ивацевичским районным отделом СК проводится проверка. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебная экспертиза.
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В среду 24 июля примерно в 18:05 в одном из помещений исправительной колонии № 22, или “Волчьих норах”, в Ивацевичах скончался 38-летний осуждённый.
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