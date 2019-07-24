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Пернатые пешеходы. Лебединая семья переходила проспект Победителей

25.07.2019 21:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычные пешеходы были замечены утром 25 июля на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два взрослых и три маленьких лебедя решили пересечь оживлённую магистраль, изрядно удивив автолюбителей. Им пришлось притормозить, чтобы пернатая семейка безопасно добралась до места назначения.

Пернатые пешеходы. Лебединая семья переходила проспект Победителей

И всё же, правила дорожного движения птицы нарушили. До ближайшего пешеходного перехода оставалось около 30 метров.

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Новости Беларуси. Необычные пешеходы были замечены утром 25 июля на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Два взрослых и три...
 
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