Пернатые пешеходы. Лебединая семья переходила проспект Победителей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычные пешеходы были замечены утром 25 июля на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два взрослых и три маленьких лебедя решили пересечь оживлённую магистраль, изрядно удивив автолюбителей. Им пришлось притормозить, чтобы пернатая семейка безопасно добралась до места назначения.





И всё же, правила дорожного движения птицы нарушили. До ближайшего пешеходного перехода оставалось около 30 метров.