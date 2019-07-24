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В Витебской области полностью опорожнена аварийная цистерна – МЧС

25.07.2019 22:03 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Работы по опорожнению аварийной цистерны завершены в четверг вечером, сообщили в МЧС Беларуси.

"В 19:15 аварийная цистерна полностью опорожнена, поставлена на колесные пары. Ее отправка с места происшествия будет осуществлена после отбуксировки всех сошедших с рельсов цистерн", - говорится в сообщении ведомства.

В среду, 24 июля, на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 вагонов в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов). Пострадавших нет. В одной из цистерн была обнаружена утечка.

Пассажирам двух дизель-поездов (442 человека) были предоставлены автобусы и организована их доставка. Жители двух ближайших садоводческих товариществ "Железнодорожник" и "Березка" (всего находились 64 человека) были эвакуированы. Движение пассажирских поездов на маршруте Витебск – Орша было организовано по измененным маршрутам.

 
Теги: Витебск
 
 
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Работы по опорожнению аварийной цистерны завершены в четверг вечером, сообщили в МЧС Беларуси. "В 19:15 аварийная цистерна полностью опорожнена, поставлена на...
 
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