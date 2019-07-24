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Еврокомиссия в связи с беспрецедентной жарой пытается облегчить положение сельхозпроизводителей ЕС

25.07.2019 21:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Европейская комиссия (ЕК) сообщила в четверг, что ввиду наступления в ряде стран ЕС редчайшей жары, повлекшей засуху, Брюссель предоставит дополнительную помощь сельхозпроизводителям Евросоюза.

"Эти затянувшиеся климатические условия тревожны для наших сельхозпроизводителей. Комиссия поддерживает тесные контакты с государствами-членами и оценивает ситуацию на местах. Как всегда, мы готовы прийти на помощь сельхозпроизводителям, затронутым засухой", - заявил член ЕК по сельскому хозяйству Фил Хоган.

Он объяснил, что в данном случае помощь будет заключаться в увеличении авансов по субсидированию сельскохозяйственного сектора и отступлении в связи с засухой от ряда правил озеленения, чтобы облегчить питание сельскохозяйственного скота, допустив его на территории, которые в обычное время запрещены для выпаса.

Засуха несет разнообразный ущерб европейскому сельскому хозяйству. В четверг телеканал RTBF сообщил, что в Бельгии, на долю которой пришлась особенно высокая температура нынешним летом, в ряде мест произошло возгорание полей, где солома в эти дни стала огнеопасной, как порох, и вспыхивает от малейшей искры.

Но беспрецедентная жара приносит проблемы не только сельскому хозяйству. Второй день подряд на железных дорогах Бельгии из-за высокой температуры встают поезда. В том числе в четверг оказался заблокированным между Брюсселем и Мехеленом состав международного скоростного поезда "Талис", и компания приостановила продажу билетов на свои поезда из-за нарушений работы на линиях ввиду чрезвычайных метеорологических условий.

Национальный температурный рекорд был в этот день достигнут в Западной Фландрии - 40,7 градусов.

О своем местном рекорде объявил в четверг и Брюссель: в коммуне Юкль зарегистрировали 39,7 градуса.

 
 
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Европейская комиссия (ЕК) сообщила в четверг, что ввиду наступления в ряде стран ЕС редчайшей жары, повлекшей засуху, Брюссель предоставит дополнительную помощь...
 
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