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Устанавливаются обстоятельства убийства белоруски на территории России - СК

25.07.2019 21:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Следственным управлением УСК по городу Минску расследуется уголовное дело об убийстве 69-летней женщины, сообщили в Следственном комитете.

Устанавливаются обстоятельства убийства белоруски на территории России - СК
По данным следствия, в сентябре 2018 года 69-летняя женщина отправилась в Российскую Федерацию для осуществления коммерческой деятельности на автомобиле Mercedes-Benz под управлением 42-летнего мужчины.

Из поездки мужчина вернулся один. Родственникам пожилой женщины пояснил, что она решила остаться в России.

16 ноября 2018 года по факту безвестного исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по заявлению сына, с которым она выходила на связь последний раз 5 ноября.

Следственным управлением УСК по городу Минску в декабре 2018 года по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении указанного преступления задержан 42-летний мужчина, выезжавший с пенсионеркой за пределы страны.

"В рамках расследования уголовного дела в установленном порядке осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами России. В настоящий момент на территории Челябинской области следователями УСК по городу Минску совместно с коллегами из России ведется кропотливая работа по сбору доказательств", - отметили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственным управлением УСК по городу Минску расследуется уголовное дело об убийстве 69-летней женщины, сообщили в Следственном комитете.
 
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