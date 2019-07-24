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Первый в Европе: в Минске открыли виртуальный монумент сисадмину

25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открыли виртуальный монумент системному администратору, сообщает телеканал «МИР 24».

Это постамент с нанесенным на него кодом. Увидеть на нем фигуру филина можно с помощью смартфона или планшета. Однако для этого нужно скачать специальное приложение. 

«Он представляет собой куб, на который нанесен QR-код. Также есть короткая инструкция, соблюдая которую памятник можно увидеть. Нужен просто телефон. Мы сделали максимально понятный и простой интерфейс приложения – на русском и английском языках», – говорит директор по маркетингу компании-создателя памятника Роман Сельченок.

Арт-объект установили в центре Минска, на пешеходной улице. Авторы надеются, что он станет новой туристической достопримечательностью. 

А до этого в московском парке появился 23-метровый надувной слон. Он должен привлечь внимание горожан к проблеме жестокого обращения и вымирания слонов в Африке и Азии.



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Теги: Минск
 
 
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Арт-объект установили в центре Минска, на пешеходной улице. Авторы надеются, что он станет новой туристической достопримечательностью.
 
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