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Первый в Европе: в Минске открыли виртуальный монумент сисадмину
25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открыли виртуальный монумент системному администратору, сообщает телеканал «МИР 24».
Это постамент с нанесенным на него кодом. Увидеть на нем фигуру филина можно с помощью смартфона или планшета. Однако для этого нужно скачать специальное приложение.
«Он представляет собой куб, на который нанесен QR-код. Также есть короткая инструкция, соблюдая которую памятник можно увидеть. Нужен просто телефон. Мы сделали максимально понятный и простой интерфейс приложения – на русском и английском языках», – говорит директор по маркетингу компании-создателя памятника Роман Сельченок.
Арт-объект установили в центре Минска, на пешеходной улице. Авторы надеются, что он станет новой туристической достопримечательностью.
А до этого в московском парке
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Арт-объект установили в центре Минска, на пешеходной улице. Авторы надеются, что он станет новой туристической достопримечательностью.
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