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Александр Лукашенко: «Многодетная семья должна жить в небольшом городе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С инспекцией в южном регионе Президент не просто так, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Урожайность зерновых в области не показатель. Это обсуждали и на недавнем селекторном совещании.
А ещё – это возможность проконтролировать выполнение поручений на территории, больше других пострадавшей от ЧАЭС. Так, речь заходит о строительстве жилья для многодетных. Их в области – около 6 тысяч.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Расставляют акценты и в вопросе сельскохозяйственного производства. Объемы не достигают уровня 2018 года. Проблемы связывают с падежом скота.
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Новости Беларуси. С инспекцией в южном регионе Президент не просто так, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожайность зерновых в области не...
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