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Президент Беларуси с вертолёта проинспектировал ход уборочной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После посещения Ветки глава государства ход уборочной осмотрел с воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президентский вертолёт пролетел над чернобыльскими районами, состояние дел было видно как на ладони. Далее маршрут главы государства пролегал по восточным районам страны, вплоть до Витебской области.
Президентская инспекция стала логичным продолжением состоявшегося селекторного совещания, сегодня у Александра Лукашенко была отличная возможность оценить лично ход уборочной сразу в трёх регионах страны.
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Новости Беларуси. После посещения Ветки глава государства ход уборочной осмотрел с воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президентский...
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