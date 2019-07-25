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Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте

25.07.2019 22:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ветке продолжается «революция». В райцентре перестроили, кажется, всё: от дорог до стадионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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Новый здесь и бассейн. Поручение по строительству бассейнов в малых городах в своё время давал сам Александр Лукашенко – приверженец спорта и ЗОЖа. 

Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте

Иван Лапицкий, директор Ветковской детско-юношеской спортивной школы:   
Многие родители пришли с запросами, чтобы их дети научились плавать. В 2018 году мы открыли отделение плавания – 11 групп, 121 ребёнок 7-12 лет. С каждым днем, месяцем число посетителей бассейна растет. В данный момент мы уже перевалили за 4 тысячи в месяц.   

Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте

Для 8-тысячной Ветки, согласитесь, существенно. В местной спортивной школе теперь плаванием занимается каждый третий воспитанник.

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Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте высоких достижений. И это уже задача для чиновников профильного ведомства, испытание для которых – летняя Олимпиада в Токио.   

Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Заниматься физкультурой – это хорошо, а для спорта ты тут хоть что-то получаешь? Мы хоть по одному зернышку отсюда что-то имеем? Покажи мне этих будущих великих спортсменов.   

Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Мы сейчас увидим. Это отделение плавания – 121 человек. Тут видно, что до 2017 года было 203 всего в школе, а сейчас уже 337.

Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте

Александр Лукашенко:
И что ты на чемпионате мира по водным видам привезешь в этом году? Мне кажется, ты жестко стремишься даже не к нулю, а к минусу.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Иван Лапицкий, Вячеслав Дурнов
 
 
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Новости Беларуси. В Ветке продолжается «революция». В райцентре перестроили, кажется, всё: от дорог до стадионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    ...
 
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