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Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ветке продолжается «революция». В райцентре перестроили, кажется, всё: от дорог до стадионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый здесь и бассейн. Поручение по строительству бассейнов в малых городах в своё время давал сам Александр Лукашенко – приверженец спорта и ЗОЖа.
Иван Лапицкий, директор Ветковской детско-юношеской спортивной школы:
Для 8-тысячной Ветки, согласитесь, существенно. В местной спортивной школе теперь плаванием занимается каждый третий воспитанник.
Александр Лукашенко потребовал не забывать в глубинке о спорте высоких достижений. И это уже задача для чиновников профильного ведомства, испытание для которых – летняя Олимпиада в Токио.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. В Ветке продолжается «революция». В райцентре перестроили, кажется, всё: от дорог до стадионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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