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«Ноги тряслись, конечно». Как жители Ветки встречали Александра Лукашенко

25.07.2019 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как бы выглядела земля без преданных и трудящихся людей? Вопрос риторический. С теми, кто вкладывает душу в развитие родного края Президент всегда старается открыто общаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ноги тряслись, конечно». Как жители Ветки встречали Александра Лукашенко

«Ноги тряслись, конечно». Как жители Ветки встречали Александра Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы меня не благодарите, это я вас должен благодарить за то, что вы лет 20 тому назад поверили – здесь жить можно. Я вам благодарен за то, что где-где даже не дома у меня, а здесь, в Гомеле, меня всегда поддерживали даже больше, чем где-либо. Хотя и пострадал Гомель больше, чем другая область.   

«Ноги тряслись, конечно». Как жители Ветки встречали Александра Лукашенко

Сегодня мы видим, что здесь жить можно и нужно, как бы ни было тяжело, сейчас везде нелегко. Там вам легче не будет, это чужое.

«Ноги тряслись, конечно». Как жители Ветки встречали Александра Лукашенко

Жители Ветки:   
Ноги тряслись, конечно. Очень хороший. Видите, он свой, родной. Человек, который идет к населению, общается, не боясь. Мы его любим, уважаем и самое главное – мы ценим в нем то, что он уделяет много внимания населению, благоустройству, культурной жизни. Хороший у нас Президент!

«Ноги тряслись, конечно». Как жители Ветки встречали Александра Лукашенко

Впечатления... ну я в восторге! Я рад, что он не забывает наш город, не забывает нас.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Как бы выглядела земля без преданных и трудящихся людей? Вопрос риторический. С теми, кто вкладывает душу в развитие родного края Президент...
 
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