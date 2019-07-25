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«Ноги тряслись, конечно». Как жители Ветки встречали Александра Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как бы выглядела земля без преданных и трудящихся людей? Вопрос риторический. С теми, кто вкладывает душу в развитие родного края Президент всегда старается открыто общаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы видим, что здесь жить можно и нужно, как бы ни было тяжело, сейчас везде нелегко. Там вам легче не будет, это чужое.
Жители Ветки:
Впечатления... ну я в восторге! Я рад, что он не забывает наш город, не забывает нас.
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Новости Беларуси. Как бы выглядела земля без преданных и трудящихся людей? Вопрос риторический. С теми, кто вкладывает душу в развитие родного края Президент...
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