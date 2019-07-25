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Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

25.07.2019 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Успехи птицефабрики, проблемы «Гомсельмаша» и квартирный вопрос многодетных. Какие ещё темы стали ключевыми во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомельскую область?

Подробности в материале Виктории Ходосок.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

Виктория Ходосок, СТВ:
Птицефабрика в Новосёлках пару лет назад задумывалась как один из хороших источников дохода в бюджет. Ещё бы: на проектных бумагах писали – мощность производства до 20 тысяч тонн мяса в год. Сегодня здесь можно говорить об экономической эффективности. Но это сегодня. Сначала путь к рентабельности был тернист.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»


В своё время спасательным кругом для птицефабрики стало успешное предприятие – «Белоруснефть – Особино». Можно сказать, образцовое в регионе.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

Не только на словах, а на деле – вот программа развития до 2025 года: строительство птичников для выращивания племенного молодняка, реконструкция производственных объектов и основной площадки. В ход идут собственные средства и кредит. 

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты у него денег не просишь или только одолжаешь?

Александр Ляхов, генеральный директор предприятия «Белоруснефть»:
У нас схема работы такая: 20% – собственных средств, 80% –  по той схеме, которая предусмотрена государством (кредит по полставки рефинансирования белорусский «Банк развития»). Мы готовим бизнес-проект, участвуем в конкурсе, отбор происходит проектов и выделяют нам средства на финансирование этого предприятия. И по этой схеме, если государство позволит, мы намерены работать так до 2023 года, когда запустим цех углубленной переработки и не менее 30% мяса.

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Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

Но если с птицеводческой отраслью в регионе более-менее разобрались, с уборочной ещё приходится разбираться. «Худая» статистика Гомельской области вызывает, мягко говоря, негодование.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

Анатолий Зубарев, директор УСП «Радуга-Агро»:  
Можно видеть, что колос действительно был сформирован мощный. И зёрна, первые которые наливались, выполнены отлично. Всё остальное, что в жару – практически всё то ли щуплое зерно, то ли полностью отсутствует. Поэтому где-то процентов 30 мы недополучили в связи с погодными условиями.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

Так выглядят многие поля на юго-востоке страны. Специалист без труда скажет – урожай мог быть гораздо выше, но есть то что есть: июньский зной сократил урожайность здесь минимум на треть.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

То, что не сгорело, теперь рискует просто остаться на поле: постоянные дожди не дают набрать обороты.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

Анатолий Зубарев:
Конечно, мы ожидали урожай выше. Ожидали 40-45, а получаем 25-30 – с поля. С этого поля. Уборочная началась рано. Техника у нас была подготовлена. Несколько дней начали нормально. Потом пошли дожди, приходится выбирать между тучами.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

В конце концов, добиться результатов без порядка не только в голове, но и вокруг себя – почти нереально. И Президент обращает не первый раз внимание на рабочую технику, а точнее её содержание. Где-то говорят – со старой, мол, работа не та. Так, а новая в руки безруких не попадёт.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

В поле главе государства показывают новую и эксклюзивную разработку «Гомсельмаша» – газомоторный комбайн. Современный и экологичный – он ещё и экономичней своего дизельного собрата – почти в три с половиной раза. А это те самые составляющие рентабельности всего сельского хозяйства в целом.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

Белорусы создали комбайн на газовом топливе первыми в мире. В этом году на полях только Гомельской области уже работает 8 серийных машин этого класса. Качество высокое, что не должно сказаться на цене. Белорусский товар должен быть доступен. 

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Ещё одна новинка – полугусеница – техническое решение, позволяющее существенно снизить нагрузку от колёс тяжёлой сельхозтехники на плодородный слой. Сохранение рыхлости почвы – это фактически беззатратный способ повышения урожайности. На полугусеницу успешно поставили самый популярный белорусский комбайн. Сельхозпредприятие «Радуга-Агро» одно из первых, где опробовали новинку. Аграрии дают добро.

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

А когда-то Президента убеждали, мол, не нужны нам эти комбайны, и «Гомсельмаш» вовсе надо продавать. Конечно, самый простой способ – избавиться. Но Президент в тяжёлую минуту поддержал, и сегодня продолжает, не в лучшие времена для предприятия. Глава государства поручает разработать стратегию развития, а ещё не бояться привлекать к работе молодых. 

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Развивать комбайностроение вместе Беларусь не первый год предлагает своим ключевым партнёрам. Правда, пока темпы небыстрые. 

Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»

Александр Лукашенко:
Я и им предлагал: и Назарбаеву, и Токаеву нынешнему. Давайте, говорю, мы готовы, входите в капитал. Конечно, мы вам завод не отдадим. Вот, пожалуйста, начинайте там с чего-то. У них есть большой к этому интерес. Я говорил, но пока разговоры, разговоры. Наверное, россияне смущают его. Ну будет у вас цена, качество нормальные, значит будете конкурировать.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктория Ходосок, Анатолий Зубарев, Александр Ляхов
 
 
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Новости Беларуси. Успехи птицефабрики, проблемы «Гомсельмаша» и квартирный вопрос многодетных. Какие ещё темы стали ключевыми во время рабочей поездки Александра...
 
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