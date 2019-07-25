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Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Успехи птицефабрики, проблемы «Гомсельмаша» и квартирный вопрос многодетных. Какие ещё темы стали ключевыми во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомельскую область?
Виктория Ходосок, СТВ:
Не только на словах, а на деле – вот программа развития до 2025 года: строительство птичников для выращивания племенного молодняка, реконструкция производственных объектов и основной площадки. В ход идут собственные средства и кредит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Ляхов, генеральный директор предприятия «Белоруснефть»:
Анатолий Зубарев, директор УСП «Радуга-Агро»:
То, что не сгорело, теперь рискует просто остаться на поле: постоянные дожди не дают набрать обороты.
Анатолий Зубарев:
В конце концов, добиться результатов без порядка не только в голове, но и вокруг себя – почти нереально. И Президент обращает не первый раз внимание на рабочую технику, а точнее её содержание. Где-то говорят – со старой, мол, работа не та. Так, а новая в руки безруких не попадёт.
В поле главе государства показывают новую и эксклюзивную разработку «Гомсельмаша» – газомоторный комбайн. Современный и экологичный – он ещё и экономичней своего дизельного собрата – почти в три с половиной раза. А это те самые составляющие рентабельности всего сельского хозяйства в целом.
Белорусы создали комбайн на газовом топливе первыми в мире. В этом году на полях только Гомельской области уже работает 8 серийных машин этого класса. Качество высокое, что не должно сказаться на цене. Белорусский товар должен быть доступен.
Ещё одна новинка – полугусеница – техническое решение, позволяющее существенно снизить нагрузку от колёс тяжёлой сельхозтехники на плодородный слой. Сохранение рыхлости почвы – это фактически беззатратный способ повышения урожайности. На полугусеницу успешно поставили самый популярный белорусский комбайн. Сельхозпредприятие «Радуга-Агро» одно из первых, где опробовали новинку. Аграрии дают добро.
А когда-то Президента убеждали, мол, не нужны нам эти комбайны, и «Гомсельмаш» вовсе надо продавать. Конечно, самый простой способ – избавиться. Но Президент в тяжёлую минуту поддержал, и сегодня продолжает, не в лучшие времена для предприятия. Глава государства поручает разработать стратегию развития, а ещё не бояться привлекать к работе молодых.
Развивать комбайностроение вместе Беларусь не первый год предлагает своим ключевым партнёрам. Правда, пока темпы небыстрые.
Александр Лукашенко:
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Новости Беларуси. Успехи птицефабрики, проблемы «Гомсельмаша» и квартирный вопрос многодетных. Какие ещё темы стали ключевыми во время рабочей поездки Александра...
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