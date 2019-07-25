Чем заменить неэкологичный пластик в белорусском общепите, придумают к 1 октября

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли до 1 октября выработает предложения о замене пластиковой посуды в объектах общепита, пишет interfax.by . Об этом сообщила начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Виолетта Брезовская.



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«Министерству дано поручение до 1 октября проработать вопрос, как можно заменить пластиковую посуду в объектах общественного питания», — рассказала руководитель управления на пресс-конференции в четверг в Минске.

Она подчеркнула, что вопрос с пластиковой, наносящей вред экологии, посудой, — комплексный и переход не произойдет одномоментно. «Мы вместе с другими госорганами должны проработать этот вопрос, чтобы постепенно перейти на экологически безопасные варианты».