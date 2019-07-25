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Чем заменить неэкологичный пластик в белорусском общепите, придумают к 1 октября
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли до 1 октября выработает предложения о замене пластиковой посуды в объектах общепита, пишет
«Министерству дано поручение до 1 октября проработать вопрос, как можно заменить пластиковую посуду в объектах общественного питания», — рассказала руководитель управления на пресс-конференции в четверг в Минске.
Она подчеркнула, что вопрос с пластиковой, наносящей вред экологии, посудой, — комплексный и переход не произойдет одномоментно. «Мы вместе с другими госорганами должны проработать этот вопрос, чтобы постепенно перейти на экологически безопасные варианты».
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли до 1 октября 2019 года выработает предложения о замене пластиковой посуды в объектах общепита.
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