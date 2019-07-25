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Главный тренер «Шахтера»: Хороший счет, но сложный матч. Простили нас однажды

25.07.2019 22:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев подвел итог победе над «Эсбьергом» в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы, сообщает «Прессбол».


Фото: АБФФ

— Хороший счет, но сложный матч. Соперник однозначно непростой. Сильный. Мы его изучали. Задача заключалась в том, чтобы сыграть «на ноль» сзади. Но моменты у «Эсбьерга» были. И простили нас однажды, и Климович выручил. Все еще впереди. Будет непросто.

— Замена Матвейчика на Бурко обусловлена желтой карточкой у первого?

— Нет. Игрок плохо себя почувствовал.

— Как оцените игру Балановича?

— Он вышел, старался. По крайней мере, сыграл более эмоционально правильно. Возможно, где-то терял мяч, иногда принимал не те решения. Но на самом деле помогал. Помогал.

 
 
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Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев подвел итог победе над «Эсбьергом» в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы, сообщает...
 
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