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Соперник Дадашева отказался от гонорара за смертельный бой
Источник материала: Tut.by
Сабриэль Матиас отказался от гонорара за поединок с Максимом Дадашевым, который стал для россиянина последним
«Я не хочу эти деньги. Это были его первые слова», — заявил пресс-секретарь Матиаса Фернандо Гастамбиде. Сообщается, что пуэрториканский боксер был глубоко опечален и «опустошен» этой трагедией.
«Никто не готов умереть во время достижения своих целей и мечты, — сказал Матиас ранее NBC4 о смерти Дадашева. — Мы просто идем на ринг, думая о благосостоянии нашей семьи. Лети высоко, великий воин. Покойся с миром, Максим Дадашев».
Напомним, что 28-летний россиянин умер в США спустя три дня после проигранного пуэрториканцу боя, несмотря на проведенную операцию.
Бой завершился после 11-го раунда. Угол Дадашева остановил поединок. После схватки Максим пошел в подтрибунное помещение, но не смог дойти до медицинского штаба. Его вырвало, он потерял сознание и упал.
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