Соперник Дадашева отказался от гонорара за смертельный бой

Источник материала: Tut.by

Сабриэль Матиас отказался от гонорара за поединок с Максимом Дадашевым, который стал для россиянина последним сообщает Boxing News 24. Размер вознаграждения за победу составлял 75 тысяч долларов.



Максим Дадашев

«Я не хочу эти деньги. Это были его первые слова», — заявил пресс-секретарь Матиаса Фернандо Гастамбиде. Сообщается, что пуэрториканский боксер был глубоко опечален и «опустошен» этой трагедией.

«Никто не готов умереть во время достижения своих целей и мечты, — сказал Матиас ранее NBC4 о смерти Дадашева. — Мы просто идем на ринг, думая о благосостоянии нашей семьи. Лети высоко, великий воин. Покойся с миром, Максим Дадашев».

Напомним, что 28-летний россиянин умер в США спустя три дня после проигранного пуэрториканцу боя, несмотря на проведенную операцию.

Бой завершился после 11-го раунда. Угол Дадашева остановил поединок. После схватки Максим пошел в подтрибунное помещение, но не смог дойти до медицинского штаба. Его вырвало, он потерял сознание и упал.