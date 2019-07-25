Тетради и ручки, рюкзаки и кеды. Все в одном месте, и выбрать помогут. Специализированная школьная ярмарка открылась в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Несколько десятков павильонов раскинулись на площадке у торгового центра «ОldСity» по улице Дубко.

На прилавках в первый же день работы полный ассортимент – от канцелярских товаров и рюкзаков до школьной формы и спортивной обуви. Правда, покупателей пока маловато. Но продавцы, которые на школьных ярмарках, как говорится, пуд соли съели, уверяют: уже через несколько дней спрос будет заметно выше, а к середине августа, как показывает практика, и вовсе начнется настоящий ажиотаж.





Ольга Кранцевич продает школьные принадлежности уже далеко не первый год, и каждый раз торговля идет хорошо. В первую очередь, по словам Ольги, расходятся тетради, ручки и карандаши, наборы для лепки и рисования. Вот и сегодня спросом пользуются кисточки, краски, пластилин. Сложнее всего собрать к школе первоклассника – родители приходят сразу со списком и, конечно, надеются приобрести все в одном месте, без лишней беготни по магазинам и с опорой на совет опытного продавца.











– Сейчас для родителей время отпусков и поездок, дети отдыхают в летних лагерях, поэтому спрос пока не такой высокий, – говорит Ольга. – Приходят в основном те, кто хочет купить все заранее и потом не стоять в очередях. Некоторые предпочитают приобретать канцелярию в гипермаркетах, думая, что такой школьный шопинг им обойдется дешевле. Правда, есть большое «но», и многие с ним соглашаются – выбирать среди огромного количества товаров самому, без чьего-либо совета сложно. На школьной ярмарке можно зайти в любой павильон, опытные продавцы, которые работают годами в этой сфере, подскажут, что выгоднее взять по цене и качеству. Людям это нравится.









Собрать набор школьных принадлежностей для первоклассника, по словам Ольги, можно примерно за 30 рублей, если выбирать товары не самого высокого ценового диапазона. Самый дорогостоящий пункт в школьном подготовительном списке, понятное дело, обувь и одежда. Платья, юбки, сарафаны, блузки, рубашки, девичьи и мальчишечьи костюмы – выбор большой и цены вполне себе. Например, юбку на школьной ярмарке можно купить за 25 рублей, деловое платье или сарафан – за 35 рублей. Костюмы обойдутся дороже. В продаже много товаров отечественных производителей.







Кстати, обувь на школьной ярмарке продают фабричную из натуральной кожи и делают неплохие скидки – вплоть до 40 процентов. С учетом этого приятного бонуса кожаные туфли для мальчика или балетки для девочки здесь можно приобрести всего за 40-50 рублей. За качество и носкость продавцы ручаются и обещают в скором времени пополнение модельного ряда. К слову, акции, скидки, программы лояльности и рассрочки, предлагаемые в магазинах, актуальны и для школьной ярмарки.







Евгений пришел на ярмарку вместе с женой и детьми. Пока в его семье только одна маленькая школьница – второклассница Нелли. Но возможность сэкономить мужчина оценил.

– К новому учебному году мы уже почти все купили, – поделился Евгений. – Школьная форма осталась с прошлого года, брали слегка «на вырост». Нужно еще выбрать рюкзак. Пока прицениваемся, хотим сравнить стоимость портфелей здесь и в магазине. Но уже сейчас подмечаем, что кое-что можно купить дешевле. А попутно, думаю, наберем всяких канцелярских мелочей – все-таки удобно, когда в одном месте можно и одежду на ребенка примерить, и рюкзак ему присмотреть и даже нарядные банты к первому сентября выбрать.









Напомним, специализированная ярмарка «Здравствуй, школа!» будет работать до 6 сентября. Школьников и их родителей здесь ждут каждый день с 11.00 до 19.00.

Анна РАДЮК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/