В Минобороны прокомментировали ситуацию с больным раком солдатом

Скорее всего, парня взяли в армию уже с раком. И с онкологией он служил — никто не обращал внимания на боли и рвоту, парня пичкали примитивными таблетками. Как такое могло случиться?









Семья утверждает, что Кореличский военкомат специально, из-за недоборов, закрыл глаза на плохие анализы призывника и отправил его служить. В армии Миша большую часть времени провел в госпиталях на примитивных таблетках и с клеймом «косильщика», пока, в конце концов, в Минске у него не диагностировали онкологию с множественными метастазами, сразу в четвертой степени!





ответил начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник Дмитрий Ольховик. На вопросы «Нашей Нивы»начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник





В первую очередь он пояснил, что непосредственно Министерство обороны не отвечает за набор солдат — это делает призывная комиссия, а комиссариат только реализует.





Таким образом, заботиться о солдате Министерство начинает уже тогда, когда он прибыл в часть. По словам представителя Минобороны, анализы у парня перед армией были удовлетворительные.





Дмитрий Ольховик согласно закону не имеет права выдавать медицинских тайн, поэтому говорил общими фразами.





Главное — почему онкологию обнаружили уже на последней стадии?





«Что из себя представляет желудок? В визуальном плане это мешочек. Онкология обычно проявляется таким образом: опухоль увеличивается, сужается просвет этого «мешочка», еда застаивается, что вызывает неприятные чувства и жалобы, и ведет к диагностике. В этой ситуации имелась редкая форма онкологии, которая не была опухолью, а проедала сам орган. Поэтому симптоматика была скрытая и оказалась на поздней стадии, когда появились конкретные жалобы», — сказал нам Ольховик.





Но семья утверждает, что Михаил с самого начала жаловался на здоровье?









«У меня под рукой хронология его обращений к медикам. И в Печах, и в Слониме это не жалобы на желудок, а жалобы на простудные заболевания, что для солдат не редкость. И ему оказывалась помощь. Обращу внимание, что сразу же, после первой жалобы по предмету разговора, который состоялся в апреле 2019-го, он был продиагностирован в специальном медицинском центре. Это все выявилось, собрался консилиум. Решали, что делать дальше. К нам приезжала его сестра. Обычно из-за болезни граждан комиссуют, в конкретно этом случае министр обороны принял решение оставить солдата для реабилитации. Говоря просто, его лечили. Провели химиотерапию и последующую реабилитацию, а потом отпустили домой. Очень жаль, что он умер», — резюмировал Ольховик.



