ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минобороны прокомментировали ситуацию с больным раком солдатом

25.07.2019 22:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Он умер дома от рака желудка 20 июля, перед тем он до мая служил в армии. Его комиссовали, только когда болезнь была уже на последней стадии.

Скорее всего, парня взяли в армию уже с раком. И с онкологией он служил — никто не обращал внимания на боли и рвоту, парня пичкали примитивными таблетками. Как такое могло случиться?


Семья утверждает, что Кореличский военкомат специально, из-за недоборов, закрыл глаза на плохие анализы призывника и отправил его служить. В армии Миша большую часть времени провел в госпиталях на примитивных таблетках и с клеймом «косильщика», пока, в конце концов, в Минске у него не диагностировали онкологию с множественными метастазами, сразу в четвертой степени!

На вопросы «Нашей Нивы» ответил начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник Дмитрий Ольховик.

В первую очередь он пояснил, что непосредственно Министерство обороны не отвечает за набор солдат — это делает призывная комиссия, а комиссариат только реализует.

Таким образом, заботиться о солдате Министерство начинает уже тогда, когда он прибыл в часть. По словам представителя Минобороны, анализы у парня перед армией были удовлетворительные.

Дмитрий Ольховик согласно закону не имеет права выдавать медицинских тайн, поэтому говорил общими фразами.

Главное — почему онкологию обнаружили уже на последней стадии?

«Что из себя представляет желудок? В визуальном плане это мешочек. Онкология обычно проявляется таким образом: опухоль увеличивается, сужается просвет этого «мешочка», еда застаивается, что вызывает неприятные чувства и жалобы, и ведет к диагностике. В этой ситуации имелась редкая форма онкологии, которая не была опухолью, а проедала сам орган. Поэтому симптоматика была скрытая и оказалась на поздней стадии, когда появились конкретные жалобы», — сказал нам Ольховик.

Но семья утверждает, что Михаил с самого начала жаловался на здоровье?


«У меня под рукой хронология его обращений к медикам. И в Печах, и в Слониме это не жалобы на желудок, а жалобы на простудные заболевания, что для солдат не редкость. И ему оказывалась помощь. Обращу внимание, что сразу же, после первой жалобы по предмету разговора, который состоялся в апреле 2019-го, он был продиагностирован в специальном медицинском центре. Это все выявилось, собрался консилиум. Решали, что делать дальше. К нам приезжала его сестра. Обычно из-за болезни граждан комиссуют, в конкретно этом случае министр обороны принял решение оставить солдата для реабилитации. Говоря просто, его лечили. Провели химиотерапию и последующую реабилитацию, а потом отпустили домой. Очень жаль, что он умер», — резюмировал Ольховик.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он умер дома от рака желудка 20 июля, перед тем он до мая служил в армии. Его комиссовали, только когда болезнь была уже на последней стадии.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебской области полностью опорожнена аварийная цистерна – МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Lida.Info
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика