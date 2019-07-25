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Сам рыбовод, а попался на браконьерстве: 15 сетей, 20 кг рыбы

25.07.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Арендатор-рыбовод из Барановичского района незаконно ловил рыбу сетями на общественном водоеме, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.


Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси 
 
Нарушителя с сетями и рыбой увидел на затопленном торфяном карьере у поселка Новый местный рыбак. Он сделал замечание браконьеру и сообщил о происшествии в Госинспекцию. Нарушитель поспешил скрыться на лодке, бросив на берегу свой автомобиль, а также мешки с уловом и запрещенными орудиями лова. 


Прибывшие инспекторы обнаружили 15 сетей общей длиной 765 м, которыми браконьер выловил около 20 кг рыбы - 43 особи различных видов (линь, лещ, карась и другие). Причиненный природе ущерб составил Br3,9 тыс. 

В машине подозреваемого находились паспорт и документы на аренду одного из прудов в Барановичском районе. Позже в доме арендатора следственно-оперативная группа обнаружила резиновую лодку. Вечером того же дня мужчина явился с повинной. За незаконную добычу рыбы в отношении него возбуждено уголовное дело.
 
 
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Арендатор-рыбовод из Барановичского района незаконно ловил рыбу сетями на общественном водоеме, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и...
 
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