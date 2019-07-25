Сам рыбовод, а попался на браконьерстве: 15 сетей, 20 кг рыбы





Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

Нарушителя с сетями и рыбой увидел на затопленном торфяном карьере у поселка Новый местный рыбак. Он сделал замечание браконьеру и сообщил о происшествии в Госинспекцию. Нарушитель поспешил скрыться на лодке, бросив на берегу свой автомобиль, а также мешки с уловом и запрещенными орудиями лова.









Прибывшие инспекторы обнаружили 15 сетей общей длиной 765 м, которыми браконьер выловил около 20 кг рыбы - 43 особи различных видов (линь, лещ, карась и другие). Причиненный природе ущерб составил Br3,9 тыс.





В машине подозреваемого находились паспорт и документы на аренду одного из прудов в Барановичском районе. Позже в доме арендатора следственно-оперативная группа обнаружила резиновую лодку. Вечером того же дня мужчина явился с повинной. За незаконную добычу рыбы в отношении него возбуждено уголовное дело.



