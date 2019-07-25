Туристы теперь будут застрахованы: новый закон «О туризме» поспособствует защите прав потребителей туруслуг

Основное новшество проекта закона - введение институтов материальной ответственности туроператора. Институт страхования, банковские гарантии или фонд персональной ответственности - здесь выбор будет за туроператором. Предлагается также закрепить в законе возможность заключения договора с турфирмой в электронном виде, а для гидов-переводчиков предусмотреть обязательную аттестацию на территории страны. Сейчас идет общественное обсуждение законопроекта, которое продлится до 28 июля. Затем он будет внесен в правительство, Минспорт рассчитывает это сделать до 1 сентября.









Кроме того, в Беларуси будет подготовлена стратегия развития туризма до 2035 года. Сделать это планируется в сжатые сроки, поскольку надо определиться в том числе с финансированием. "Не вкладывая средства в развитие инфраструктуры туризма, в рекламную деятельность, двигаться вперед мы будем очень медленно", - считает Михаил Портной.



