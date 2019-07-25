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Туристы теперь будут застрахованы: новый закон «О туризме» поспособствует защите прав потребителей туруслуг

25.07.2019 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, сообщает  БелТА.

Основное новшество проекта закона - введение институтов материальной ответственности туроператора. Институт страхования, банковские гарантии или фонд персональной ответственности - здесь выбор будет за туроператором. Предлагается также закрепить в законе возможность заключения договора с турфирмой в электронном виде, а для гидов-переводчиков предусмотреть обязательную аттестацию на территории страны. Сейчас идет общественное обсуждение законопроекта, которое продлится до 28 июля. Затем он будет внесен в правительство, Минспорт рассчитывает это сделать до 1 сентября. 


Кроме того, в Беларуси будет подготовлена стратегия развития туризма до 2035 года. Сделать это планируется в сжатые сроки, поскольку надо определиться в том числе с финансированием. "Не вкладывая средства в развитие инфраструктуры туризма, в рекламную деятельность, двигаться вперед мы будем очень медленно", - считает Михаил Портной. 

Для разработки стратегии специалисты оценят конкурентов Беларуси в туротрасли - Россию, Украину, Польшу, Прибалтику. На основе этого будут сделаны предложения, над чем нужно поработать, куда вложить средства и сколько, чтобы наращивать поступления валюты в страну и создавать рабочие места. По словам Михаила Портного, при подготовке обновленного закона "О туризме" и стратегии развития до 2035 года помощь окажет Всемирная туристская организация.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, сообщает  БелТА.
 
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