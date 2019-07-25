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«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить 26 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Утром в одной из ёмкостей была ликвидирована утечка пропана. Авария произошла недалеко от деревни Замосточье. Под откос ушли 15 цистерн, которые повредили 150 метров железнодорожного полотна.
Ольга Гладких приехала в отпуск к матери из Мурманска. В родной деревне Замосточье всегда тишь да гладь. Но со вчерашнего вечера, впервые за 20 дней отпуска, что-то пошло не так.
Ольга Гладких, жительница Мурманска (Россия):
О том, что совсем неподалёку от дома Гладких грузовой поезд сошёл с рельсов, узнали от спасателей. 15 вагонов с газом разбросало, как кегли.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Каждую из цистерн досконально обследовали. Утечку пропана нашли лишь в одной. Но и это уже повод к принятию экстренных мер. Из окрестных домов эвакуировали больше 60 дачников. И только после этого взялись устранять проблему.
Ирина Недобоева, СТВ:
Владимир Балахонов, заместитель начальника Белорусской железной дороги:
Чтобы освободить пути от цистерн, уйдёт не меньше двух суток. Пока же поезда между Витебском и Оршей пустили в объезд.
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«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля
Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить 26 июля,...
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