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Житель Старых Дорог разбил металлической трубой 6 автомобилей

25.07.2019 23:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 40-летний мужчина разбил металлической трубой 6 автомобилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Житель Старых Дорог разбил металлической трубой 6 автомобилей

Житель Старых Дорог, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью громил припаркованные авто на улице Армейская. Местные жители пожаловались на шум автосигнализаций и звуки разбитого стекла.

Житель Старых Дорог разбил металлической трубой 6 автомобилей

Сотрудники милиции, которые прибыли на место, задержали хулигана. Объяснить причину своего поступка мужчина не смог.

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Новости Беларуси. 40-летний мужчина разбил металлической трубой 6 автомобилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Житель Старых Дорог, находясь в состоянии...
 
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