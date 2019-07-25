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Два пассажирских автобуса столкнулись около вокзала
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария на улице Бобруйской. Около 10 утра прямо на терминале главного автовокзала столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Городской маршрут №127 поворачивал из крайней левой полосы под путепровод на улицу Бобруйскую.
При повороте он столкнулся с поворачивающим из соседней полосы автобусом с детьми, который направлялся в Санкт-Петербург. Пострадавших не было.
Оба автобуса получили повреждения. Своё путешествие пассажиры продолжили на других транспортных средствах.
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Новости Беларуси. Авария на улице Бобруйской. Около 10 утра прямо на терминале главного автовокзала столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили в программе...
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