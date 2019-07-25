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На ликвидацию пожара – не больше 10 минут. Рассказываем о сложностях работы спасателей

25.07.2019 23:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День пожарной службы 25 июля отпраздновали во всех городах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На ликвидацию пожара – не больше 10 минут. Рассказываем о сложностях работы спасателей

166 лет назад впервые встал вопрос создания части по чрезвычайным ситуациям. За это время служба подверглась переформированию. Сегодня – это 3 тысячи сотрудников, 22 районных отдела и один городской.

На ликвидацию пожара – не больше 10 минут. Рассказываем о сложностях работы спасателей

Глядя на современных борцов с огнем, можно быть уверенным в своей безопасности. Накануне профессионального праздника съемочная группа смогла понаблюдать за рабочими буднями борисовских спасателей.

На ликвидацию пожара – не больше 10 минут. Рассказываем о сложностях работы спасателей

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Алексей Морозевич
 
 
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Новости Беларуси. День пожарной службы 25 июля отпраздновали во всех городах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  166 лет назад впервые...
 
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