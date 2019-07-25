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На ликвидацию пожара – не больше 10 минут. Рассказываем о сложностях работы спасателей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День пожарной службы 25 июля отпраздновали во всех городах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
166 лет назад впервые встал вопрос создания части по чрезвычайным ситуациям. За это время служба подверглась переформированию. Сегодня – это 3 тысячи сотрудников, 22 районных отдела и один городской.
Глядя на современных борцов с огнем, можно быть уверенным в своей безопасности. Накануне профессионального праздника съемочная группа смогла понаблюдать за рабочими буднями борисовских спасателей.
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Новости Беларуси. День пожарной службы 25 июля отпраздновали во всех городах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 166 лет назад впервые...
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