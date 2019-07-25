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«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»

25.07.2019 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» 25 июля провел первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Провел удачно – уверенная победа над датским «Эсбьергом» – 2:0.

«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»

Открыли счет «желто-черные» уже в дебюте матча, на 5 минуте отличился Элиз Бакай, эффектно исполнив штрафной удар. Во второй половине игры развил успех хозяев центральный защитник – Павел Рыбак. Отметим, ассистировал ему все тот же Бакай.

«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»

«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»

Дальше главным игроком на поле был голкипер «Шахтера» Андрей Климович, он совершил несколько сложных сейвов и принес команде сухую победу. Перед ответным матчем в Дании горняки могут чувствовать себя уверенно.

«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»

Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:
Хорошие все команды, очень. Видно, что европейский уровень, растет во всем, нам надо догонять.

Тяжелое поле тут: с газоном проблемы. Лучше, когда оно такое, чтоб играть в контроль мяча.

Люди в материале: Сергей Матвейчик
 
 
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» 25 июля провел первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Провел удачно –...
 
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