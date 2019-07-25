«Старинный, светлый, ямистый». Случчане о Слуцке

Источник материала: Слуцк Город

Пока кто-то следит за новостями ближнего зарубежья, SlutskGorod стартует с серией материалов «Случчане о Слуцке».

В этой публикации трое жителей города рассказали, где находятся идеальные места в Слуцке, куда бы точно не повели туриста, какая городская проблема, по их мнению, сегодня наиболее актуальна. Вспомнили о своём детстве в любимом городе и не только. А ещё каждый назвал всего три слова, с которыми у него ассоциируется Слуцк.





Катерина, 22 года: Слуцк - небольшой, продающий, родной

«Я живу недалеко от вокзала по ул. Ленина. Больше всего мне нравится район Слуцких поясов - из-за концентрации заведений и мест, где можно спокойно посидеть на природе. Актуальной проблемой на сегодня считаю отсутствие велодорожек по всему городу. Лично для меня, как для любителя велопрогулок, это огромная проблема. Потому что ездить по городу в постоянном страхе, что остановят и оштрафуют из-за езды в каком-то неположенном месте, это крайне неудобно и стрессово. Кроме того, во многих местах и даже в центре города отсутствуют съезды с бордюров».

На вопрос «Куда бы вы точно не повели туриста?», Катя ответила, что не повела бы в старые кафе и рестораны, «Нон-стоп», в Дом культуры и ни в одно из государственных учреждений. Хотя библиотека оказалась не так уж и плоха, по её мнению.

Идеальной части города для неё не нашлось. Однако есть в Слуцке пару мест, где ровный асфальт, высокие кованые заборы, ухоженный газон и красивые кирпичные дома. И девушка любит там гулять.

«О детстве мне напоминает перекресток возле магазина "Арки" и бывшей "Тройки", где сейчас находится "Хит". Почему-то по вечерам там такой странный, неуловимый запах, ощущая который, сразу кажется - сейчас на дворе 2009, я еду к бабушке за клубникой, и она будет жарить мне крабовые палочки, как она всегда делает. Очень странное и очень крутое чувство», — говорит Катя.

Девушка вспоминает, что в её детстве было меньше интернета, а вот ссадин и крапивы, которую хотелось сбить палкой под корень - в огромном количестве. Каждый день ребята во дворе находили для себя что-то новое и неизведанное. Катя сравнила своё детство и детство нынешнего поколения.

«Я помню, что у нас было больше фраз "мам, я к ребятам гулять", и меньше "мама, я хочу сегодня сидеть дома". И, конечно же, огромное количество интересного в каждом квадратном метре на улице. В детстве каждый кусок своего двора казался просто локацией для приключений. Нам казалось, что это джунгли с кучей жуков и неизведанного, и каждый день эти локации обновлялись. То муравьи что-то построят, и надо срочно внести поправки, то соседи принесут какую-то странную дичь и положат у калитки, то камни новые после дождя "вымоются" из песка. Для себя мы находили немерено интересного. А сейчас, куда ни пойдешь, повсюду, простите, все одинаковые: у всех один стиль, одни прически, одна музыка, одни движения, одна масса. По вечерам так и вовсе можно зайти в любой ТЦ, и там парад одинаково "индивидуальных" детей, которые делают вид, что они очень взрослые».

Миша, 34 года: Слуцк - старинный, светлый, ямистый

«Живу в районе Чехова. Часто любим отдыхать семьёй или в кругу друзей на нашей набережной и в кафе «Колизей». Да и вообще... в городе много хороших мест. Главное, чтобы компания была весёлой. А вот городской проблемой я считаю отсутствие у нас нормального парка. Помню, в моем детстве мы всё лето проводили в парке, катались и развлекались. Лучше его бы реконструировали, вместо открытия кучи "еврооптов" и строительства мотобольного стадиона, который реально лишний. Ведь детей туда погулять не сводишь и на каруселях не покатаешь. Пустили бы в город ИП с аттракционами, и многие сказали бы властям "спасибо". Вот за парк очень обидно».

Туриста Миша не повёл бы мимо центральной аптеки из-за непрезентабельного входа. Так же не показал бы некоторые парикмахерские города, кафе «Колос», парк и пляж в 11-ом городке, где, по его мнению, слишком грязно. В этом он винит людей, которые после отдыха не убирают за собой мусор. А вот идеальным местом в городе он считает ЗАГС, ведь там теперь современно и красиво, особенно вечером.

«О детстве мне напоминают парк, гимназия №1, сад №19 и Молодежный центр, который изначально был кинотеатром. Это было незабываемое время, когда домой не ходили, потому что загонят. Падали в грязь, раны закрывали подорожником, использовали листья вместо денег и все били палкой крапиву. Нынешнее поколение всё в интернете, злое, у них нет нормального человеческого общения, и детство у них скучное».





Александр, 26 лет: Слуцк - промышленный, старый, зеленый

«Я живу в районе Сахарного завода. Очень нравится кафе, которое находится за Слуцком. В народе его называют "Кафе 355". Обычно отдыхаю там с девушкой, иногда с другом гуляем со своими собаками. На сегодняшний день актуальной городской проблемой считаю отсутствие хорошего покрытия на дорогах. Я часто приезжаю к товарищу, который живёт на переулке Якуба Колоса, так вот там дорога, как в лесу - яма на яме. Ещё отмечу, что в Слуцке тяжело с работой, мало рабочих мест. Если они есть, то в организации зарплата не вовремя, или вовсе денег нет на выплату рабочим».

Самым неинтересным районом Слуцка Александр считает Сахарный. С его точки зрения туристу там абсолютно нечего показать. А вот городскую площадь парень назвал идеальным местом.

«В детстве я жил неподалёку от Сахарного завода, поэтому этот район мне напоминает то беззаботное время. Наше поколение было общительным, добрым, мы делились последним друг с другом. Я мало общаюсь с нынешним поколением, но видно сразу, что воспитание другое. Подростки более злые, стремятся доказать, кто круче, кто где был и что у него есть».

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Ольга Кононович

SlutskGorod