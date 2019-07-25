Студотряд БРСМ работает на уборке урожая. Собирают помидоры, огурцы, свеклу, морковь и лук

Источник материала: Виртуальный Брест

Третий трудовой семестр в самом разгаре. Ленинский районный комитет ОО "БРСМ" города Бреста уже трудоустроил 50 юношей и девушек, которые получили свой первый трудовой опыт в студенческих отрядах ОО«БРСМ». Второй год подряд на территории ОАО "ТК "БЕРЕСТЬЕ", работают наши студотрядовцы.





Студенческий сельскохозяйственный отряд "Имени Героя Советского Союза П.Е. Куприянова" будет работать на протяжении 28 календарных дней.

В основном ребята занимаются сбором урожая (помидоры, огурцы, свеклу, морковь, лук и т.д), ответственно относятся к своим обязанностям.

Студенческий отряд – лучший способ интересно провести летнее время и с пользой.

Ленинский районный комитет ОО "БРСМ" города Бреста