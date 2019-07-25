Как за несколько дней до 1 августа выглядит самая грандиозная стройка Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы даже не знаем, откроют или нет движение к 1 августа, как это обещали ранее. Визуально ничто не мешает сделать это и затем заниматься доделками и доводками до ума, как это было в случае с Кобринским путепроводом.





































Можно рассмотреть все как удобно, вращая мышкой сферопанораму: