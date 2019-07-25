В Музее-усадьбе «Пружанский Палацик» откроется художественная выставка, посвящённая Юзефу Игнатию Крашевскому

Источник материала: Виртуальный Брест

31 июля 2019 года в 16:00 в Музее-усадьбе «Пружанский палацик» (ул. Советская, 50, г. Пружаны) откроется художественная выставка «Художник мысли и слова. Путешествия по местам Юзефа Игнатия Крашевского». Выставка приурочена к 207-ой годовщине со дня рождения писателя.





Выставка является завершающим аккордом в путешествиях молодых художников Брестчины по местам, связанным с жизнью и творчеством известного польского писателя XIX века, публициста, художника и музыканта Юзефа Игнатия Крашевского (1812-1887). При поддержке Генерального консульства РП в Бресте брестские арт-мастера провели четыре пленэра в наиболее значимых для становления писателя местах – Подльшье и Пружанщине, где Крашевский провёл свои детские годы. На выставке будут представлены 25 работ брестских художников, вдохновлённые «малой Родиной» невероятно плодовитого автора. До этого художники уже открывали для себя и жителей Брестской области образы выдающихся культурных деятелей Польши и Беларуси Наполеона Орды, Адама Мицкевича, Элизы Ожешко и Тадеуша Рейтана.

Личность Крашевского, которому в пружанском музее посвящена целая экспозиция, может привести современного человека в недоумение – на его счету более чем 220 романов и повестей, около 150 рассказов, новелл и зарисовок, более 20 драматургических произведений и сборников поэзии, тома о путешествиях и воспоминания о различных периодах жизни, а также публицистика на общественно-политические темы и более 20 томов научных работ по истории Польши и Литвы, истории литературы и культуры, языковедения и этнографии. Крашевского также смело можно назвать журналистом, художником, композитором, коллекционером гравюр, рисунков, медалей и графики. Сам он всю свою деятельность подытоживал очень скромно: «Я вроде не литератор и не художник, хотя пишу много и люблю красоту, я человек своего века и сын своего народа».

Выставка организована Генеральным консульством Республики Польша в Бресте, Областным молодёжным общественным объединением «Источники творчества» (г. Брест) совместно с Музеем-усадьбой «Пружанский палацик».

Посетить выставку можно будет до 15 сентября 2019 года.