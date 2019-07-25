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Высоцкий в Бресте (на погранпереходе): архивные фото в день памяти поэта
26.07.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В День памяти Владимира Высоцкого предлагаем вновь вглядеться в фото разных лет, где он заснят с брестскими пограничниками и таможенниками в пункте пропуска "Брест".
Фото из домашнего архива Сергея Сухого (г.Брест), а снимки делал его отец, работавший тогда на границе фотографом.
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В День памяти Владимира Высоцкого предлагаем вновь вглядеться в фото разных лет, где он заснят с брестскими пограничниками и таможенниками в пункте пропуска...
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