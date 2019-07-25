Высоцкий в Бресте (на погранпереходе): архивные фото в день памяти поэта

Источник материала: Виртуальный Брест

В День памяти Владимира Высоцкого предлагаем вновь вглядеться в фото разных лет, где он заснят с брестскими пограничниками и таможенниками в пункте пропуска "Брест".





Фото из домашнего архива Сергея Сухого (г.Брест), а снимки делал его отец, работавший тогда на границе фотографом.























