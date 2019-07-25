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В центре Лиды столкнулись три автомобиля. Одни из них врезался в жилой дом (видео)
Источник материала: Lida.Info
24 июля в Лиде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: одна из легковушек оказалась за пределами проезжей части и ударилась в угол жилого дома. К счастью, никто из людей не пострадал.
ДТП произошло на пересечении проспекта Победы с улицей Мицкевича. Водитель черного «Шевроле», двигался со стороны улицы Кирова. При повороте налево не пропустил идущих по встречной «Ауди» и «Шкоду». В результате последняя оказалась на тротуаре.
Авто получило значительные повреждения, но водителя спасли подушки безопасности, сообщает
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24 июля в Лиде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: одна из легковушек оказалась за пределами проезжей части и ударилась в угол...
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