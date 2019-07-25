А у вас есть держатель для парковочных талонов? Обзор необычных и недорогих гаджетов для авто

Источник материала: Tut.by

В машине всегда должны быть полезные девайсы, облегчающие жизнь автовладельцу. Мы изучили огромное количество предложений от китайского интернет-магазина и выбрали несколько интересных и полезных вещей стоимостью до 22 евро. Напомним, это та сумма, на которую белорусам можно совершать покупки в заграничных интернет-магазинах без уплаты таможенной пошлины.

Компрессор











Возможность накачать колесо вдали от АЗС или гаража должна быть всегда. Но банальный компрессор из ближайшего автомагазина уже не привлекает. Мы нашли вещь получше. Лаконичный дизайн в виде вытянутой трубки и главное — встроенный аккумулятор. Чтобы подкачать все четыре колеса, не нужно путаться в проводе, протаскивая его через двери. Берешь в руки и обходишь машину по кругу. Более того, этот девайс даже сможет открыть бутылку вина. В комплекте предусмотрена игла, которой протыкается пробка. Потом компрессор нагнетает воздух внутрь бутылки, выталкивая пробку. Заряжается компрессор от розетки или порта USB, а стоит удивительный прибор всего 19 долларов.

Держатель с беспроводной зарядкой





Пока автопроизводители не радуют наличием беспроводной зарядки в базовых комплектациях, да и в принципе не все эту опцию предлагают. А вот китайцы уже продают автомобильные держатели для телефона с функцией беспроводной зарядки. Держатель универсальный и подходит под любые модели телефонов. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки. Стоит такой девайс от 8 до 13 долларов.

Держатель парковочных талонов





Бывало ли такое, что вы подъезжаете к парковочному терминалу, но неудачно это сделали и не можете дотянуться до кнопки, чтобы получить парковочный талон? Если такое не случалось с вами, то с кем-нибудь другим уж точно. К тому же есть просто водители небольшого роста, которым в любом случае тяжело дотянуться до терминала чтобы взять или вставить в приемник талон. Есть решение проблемы — держатель парковочных талонов! Работает просто — нажимаешь на курок, «губки» держателя раскрываются. Отпускаешь курок — они сжимаются, удерживая парковочный талон. Длина устройства — 30 см. Чтобы расширить функциональность устройства, со стороны рукоятки его оснастили металлической вставкой. В случае аварии держателем можно воспользоваться как молотком, чтобы разбить стекло. Стоит устройство 16 долларов.

Сумка-багажник





Не все автомобили могут похвастаться объемным багажником, и обычно эта проблема решается установкой на крышу пластикового бокса. Который не всегда нужен, да и стоит довольно дорого. Но мы нашли альтернативу. Сумка-багажник. Она выполнена из водонепроницаемого материала и крепится ремнями к релингам на крыше. В комплекте идет небольшая сумочка для хранения. Размеры сумки-багажника таковы: 105×90×45 см. И это самый маленький размер. Есть и побольше. Стоит сумка-багажник 20 долларов.

Чехол для автомобиля





Как-то незаметно ушла эпоха, когда автомобилисты заботливо «укутывали» своих железных коней в чехлы, оберегая от невзгод непогоды и завистливых взглядов соседей. Хотя нам кажется, что эта традиция еще не изжила себя. Во всяком случае сейчас не проблема купить универсальный чехол для автомобиля. Причем это будет не просто тряпка, защищающая от пыли. Светоотражающее покрытие может уберечь салон машины от жаркого солнца летом, а зимой избавит от необходимости чистить автомобиль от снега. Но эта штука не для ленивых. Купить «мягкий гараж» можно за 10−20 долларов.

Надувной матрас





Те, кто приезжает в Белосток к шести утра, должны оценить надувной матрас для задних сидений. Он позволяет устроить на галерке относительно комфортное спальное место. При небольшой ширине автомобиля оно подойдет скорее детям, но и взрослый сможет там поспать пару-тройку часов. Размер спального места — 135×85 см. Производитель пишет, что в сложенном виде матрас можно использовать в качестве надувного стула. Простенькие модели стоят 13−15 долларов, но цены на такие автоматрасы доходят до 100 и более долларов.

Мусорное ведро





Вместо того чтобы распихивать бумажки, огрызки и кожуру по дверным карманам, можно использовать компактное мусорное ведро для автомобиля. Оно устанавливается в любом удобном месте и закрепляется при помощи ремней. Ведро имеет жесткую конструкцию с крышкой. Туда можно даже наливать воду. Отличный вариант не только для складирования мусора, но и переноса жидкостей. Стоит ведро-мусорка 15 долларов.