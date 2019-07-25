|
Оказывается, это не бесплатно. Новые подробности о землях Катара и ОАЭ в Минской области
Источник материала: Tut.by
Недавно депутат Анна Канопацкая
Напомним, в 2013 году на основании документов с грифом «для служебного пользования» государству Катар на 99 лет выделили три участка земли. Так, 25 гектаров у Дубровенского водохранилища отдали под резиденцию, а два участка лесов в Логойском районе общей площадью почти 25 квадратных километров — под охотничьи угодья. Случайно выяснилось, что в Логойском районе располагается и участок, выделенный для ОАЭ.
В 2017 году мы проехались по районам, где расположены арабские угодья, и пообщались с местными. Тогда территории
Два участка Катара. Оказывается, это вовсе не бесплатно
Первый участок площадью 1566 гектаров, или около 15 квадратных километров, находится в районе деревни Плещеницы Логойского района.
Он предназначен для строительства и эксплуатации охотничьих вольеров и объектов, необходимых для их обслуживания.
Эта земля в 2013 году передана в аренду Катару на 99 лет. От имени Катара в этих правоотношениях участвует ООО «Инвестиционная компания «Сокол», которая построила на проспекте Победителей одноименный комплекс с пятизвездочным отелем «Мэрриот».
Второй катарский участок для тех же целей расположен недалеко — возле деревень Погост и Лесники того же Логойского района.
Он занимает площадь примерно в 2330 гектаров, или около 23 квадратных километров. Эта земля передана Катару по тому же договору аренды, что и первая.
И что интересно, не бесплатно. Так, годовая арендная плата за два участка общей площадью почти 3,9 тысячи гектаров составляет около 280,6 тысячи рублей.
Третий участок Катара. Оказывается, земля в собственности
Третий участок Катара занимает 25 гектаров и расположен на берегу Дубровенского водохранилища в Смолевичском районе. Земля предназначена для строительства и эксплуатации резиденции этого государства.
Что интересно, в 2013 году этот участок передан в собственность Катара. Право собственности зарегистрировано дспшным решением Миноблисполома.
Участок ОАЭ. И резиденция, и вольеры
Участок Объединенных Арабских Эмиратов занимает площадь 3210 гектаров, или около 32 квадратных километров. Он находится недалеко от деревни Зембин Борисовского района.
Участок предназначен для строительства и эксплуатации резиденции, охотничьих вольеров, искусственных водоемов, охотничьих домиков и объектов, необходимых для их обслуживания, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Эта земля в 2014 году передана ОАЭ в аренду на 99 лет. И опять таки — не бесплатно. Годовая арендная плата с 2018 года составляет 885 583,59 белорусского рубля.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
REALTY.TUT.BY стало известно, на каких условиях земля в Минской области выделена арабским государствам и какая за нее установлена арендная плата.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)