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Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В отношениях Беларуси и Латвии принципиальных проблем нет. Об этом 25 июля на встрече со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом заявил Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудничество между Минском и Ригой динамично развивается как на уровне министерств и ведомств, так и между парламентами двух стран. Так, в 2018 году с официальным визитом в нашу страну приезжал премьер-министр Латвии. Тогда был подписан пакет документов. Сегодня стороны отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия между странами как в двустороннем формате, так и на международных площадках.
Латвия готова оказывать содействие в дальнейшей нормализации отношений Беларуси и Евросоюза. Работа в этом направлении ведется, в том числе и в рамках проекта «Восточное партнерство». Существующие проблемы по некоторым позициям, партнеры готовы обсуждать открыто и искать точки соприкосновения.
Эдгар Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:
С главой внешнеполитического ведомства Латвии также встретился премьер-министр Беларуси. На переговорах отметили рост товарооборота. За 2018 год партнеры наторговали более чем на полмиллиарда долларов. Теперь правительство нашей страны предлагает несколько новых совместных проектов. Среди перспективных направлений – логистика, медицина, высокие технологии.
В настоящее время латвийская компания участвует в разработке биометрических паспортов для Беларуси. Сергей Румас передал приглашение своему латвийскому коллеге посетить Минск.
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Новости Беларуси. В отношениях Беларуси и Латвии принципиальных проблем нет. Об этом 25 июля на встрече со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом заявил...
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