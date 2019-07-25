На «WG Fest: День танкиста» можно попасть в зону повышенного комфорта

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Два месяца остается до масштабного праздника, который объединит в себе два легендарных фестиваля – «День танкиста» и проводившийся ранее в Москве WG Fest. Огромная площадка с множеством развлечений для всей семьи развернется в минском парке Победы (проспект Победителей, 45) на территории в 100 гектаров.

Для тех, кто любит комфорт

Для самых ярых поклонников игр Wargaming на фестивале будет организована зона повышенного комфорта «Премиум-ангар». Здесь можно будет увидеть выступления разработчиков и задать им все интересующие вопросы. Отдельная игровая зона на 100 компьютеров, а также зона мобильных и консольных проектов компании соберет всех желающих проверить себя в жарких онлайн-сражениях.

Минске В пройдет крупный семейный фестиваль интерактивных развлечений

Дополнительный WG Shop, собственный фуд-корт и зона отдыха, возможность встретиться с танковыми блогерами и выиграть крутые призы — все это и многое другое ждет посетителей «Премиум-ангара».

Попасть в зону повышенного комфорта смогут все, кто приобретет пакет «WG Fest: День танкиста. VIP-набор», в комплекте с которым идет пригласительный. Однако желающим стоит поторопиться: как и в прошлом году, на фестивале ожидается более 200 тыс. посетителей, в то время как количество специальных пакетов ограничено. Не упустите свой шанс провести «WG Fest: День танкиста» с комфортом и в компании друзей.

Безграничный праздник

Фестиваль приглашает всех любителей игр Wargaming приходить вместе с семьями и друзьями — для каждого найдется много интересных активностей и развлечений:

на территории фестиваля развернется масштабная игровая зона с играми Wargaming;

площадка с игрой World of Tanks станет одной из самых больших под открытым небом в Беларуси (более 200 компьютеров);

на главной сцене выступят именитые хедлайнеры различных направлений — чтобы каждый смог услышать музыку по душе;

еще больше активностей и конкурсов для всей семьи и призов;

огромный фуд-корт, яркие арт-объекты и фотозоны, детская площадка, бьюти-зона и многое другое.

«WG Fest: День танкиста» состоится 15 сентября 2019 года. Начало – в 14:00. Вход на фестиваль — бесплатный.