Глава Палестины объявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем

"Мы протягиваем наши руки миру, но мы не сдадимся перед мерами, к которым прибегают оккупанты", - сказал Аббас, выступая в городе Рамаллахе на Западном берегу реки Иордан.





Верховный суд Израиля в июне признал незаконным строительство палестинцами населенных пунктов в районе Вади-аль-Хуммус на юго-востоке Иерусалима и постановил снести постройки. Жителям этих населенных пунктов предложили самим демонтировать жилища до 19 июля. После того, как срок истек, власти Израиля приступили к сносу зданий.





На этой неделе пять стран-членов СБ ООН - Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и Франция - осудили снос палестинских построек в Восточном Иерусалиме.



