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В Браславе на три дня фестиваля Viva Braslav ограничат движение
Источник материала: Tut.by
На три дня — с 26 по 28 июля, в Браславе ограничат движение транспорта в связи с проведением фестиваля Viva Braslav,
Ограничение будет действовать с 8 часов утра 26 июля до 7 часов утра 28 июля:
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Ограничение будет действовать с 8 часов утра 26 июля до 7 часов утра 28 июля на некоторых улицах.
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