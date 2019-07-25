В Браславе на три дня фестиваля Viva Braslav ограничат движение

Источник материала: Tut.by

На три дня — с 26 по 28 июля, в Браславе ограничат движение транспорта в связи с проведением фестиваля Viva Braslav, сообщает местная ГАИ.

Ограничение будет действовать с 8 часов утра 26 июля до 7 часов утра 28 июля:

на дороге Р-3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница с Латвией (Урбаны) — от поворота на турбазу до поворота на лесхоз;

на улице Булойчика — от пересечения с улицей Советской до пересечения с дорогой Р-3;

на улице Ленинской — от пересечения с улицей Булойчика до пересечения с улицей Советской.