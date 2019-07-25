ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Браславе на три дня фестиваля Viva Braslav ограничат движение

26.07.2019 07:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На три дня — с 26 по 28 июля, в Браславе ограничат движение транспорта в связи с проведением фестиваля Viva Braslav, сообщает местная ГАИ.

Ограничение будет действовать с 8 часов утра 26 июля до 7 часов утра 28 июля:

  • на дороге Р-3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница с Латвией (Урбаны) — от поворота на турбазу до поворота на лесхоз;
  • на улице Булойчика — от пересечения с улицей Советской до пересечения с дорогой Р-3;
  • на улице Ленинской — от пересечения с улицей Булойчика до пересечения с улицей Советской.
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничение будет действовать с 8 часов утра 26 июля до 7 часов утра 28 июля на некоторых улицах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы что, ракету «Булава» на Гастелло строим? Как избежать скандалов при уплотнении дворов высотками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика