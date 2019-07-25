Банки снова снизили ставки по рублевым вкладам. Куда отнести деньги на месяц и на год

Банки продолжают снижать ставки по коротким депозитам в национальной валюте. FINANCE.TUT.BY посмотрел, куда сейчас можно вложить свободные рубли на месяц и на год, чтобы заработать максимум из возможного.
Вклады на срок до 35 дней
В прошлом месяце у многих банков максимальная ставка по вкладам на месяц установилась на уровне 9,86% годовых. Но сейчас этот уровень уже 9,69% годовых. Естественно, чтобы прийти к ней, банки практически единогласно пошли на понижение ставок. Приорбанк и Альфа-Банк и вовсе убрали «короткие» вклады на месяц.
Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,69% годовых, самая низкая ставка — 7,4% годовых.
Банк
Вклад
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
9,5%
безотзывный
РРБ-Банк
Безотзывный на 35 дней
9,69%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
7,4%
отзывный
Белагропромбанк
@гро
9,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
9,4%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
9,3%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
9%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини Online
9,69%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
9,69%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный 1 онлайн плюс
9,4%
безотзывный
Паритетбанк
Практичный
9,5%
безотзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9,6%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,69%
безотзывный
Банк, вклад
Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
9,5%
безотзывный
РРБ-Банк
Безотзывный на 35 дней
9,69%
безотзывный
Технобанк
е-Соло
7,4%
отзывный
Белагропромбанк
@гро
9,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
9,4%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
9,3%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
9%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини Online
9,69%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
9,69%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный 1 онлайн плюс
9,4%
безотзывный
Паритетбанк
Практичный
9,5%
безотзывный
Статусбанк
Расчетливые бабки — online
9,6%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд +
9,69%
безотзывный
Вклады на срок до 400 дней
Схожая ситуация и в сегменте вкладов на год. Банки опять же единогласно пошли вниз к отметке 12,93% годовых. Это самая высокая ставка на данный момент. Самая низкая — 7,6% годовых.
Белорусские компании предлагают облигации со ставками от 6,5% до 16% годовых в белорусских рублях. Максимальные ставки у ООО «ИНТЕРСТАЛЬ» — 15% годовых на 3 года и СП ООО «Паркерпласт» — 16% годовых на 4 года с выплатой процентов один раз в три месяца.
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