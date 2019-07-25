﻿ Банки снова снизили ставки по рублевым вкладам. Куда отнести деньги на месяц и на год. 21.by
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Банки снова снизили ставки по рублевым вкладам. Куда отнести деньги на месяц и на год

26.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Банки продолжают снижать ставки по коротким депозитам в национальной валюте. FINANCE.TUT.BY посмотрел, куда сейчас можно вложить свободные рубли на месяц и на год, чтобы заработать максимум из возможного.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вклады на срок до 35 дней

В прошлом месяце у многих банков максимальная ставка по вкладам на месяц установилась на уровне 9,86% годовых. Но сейчас этот уровень уже 9,69% годовых. Естественно, чтобы прийти к ней, банки практически единогласно пошли на понижение ставок. Приорбанк и Альфа-Банк и вовсе убрали «короткие» вклады на месяц.

Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,69% годовых, самая низкая ставка — 7,4% годовых.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/

безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

9,5%

безотзывный

РРБ-Банк

Безотзывный на 35 дней

9,69%

безотзывный

Технобанк

е-Соло

7,4%

отзывный

Белагропромбанк

@гро

9,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

9,4%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

9,3%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

9%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини Online

9,69%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

9,69%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный 1 онлайн плюс

9,4%

безотзывный

Паритетбанк

Практичный

9,5%

безотзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9,6%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,69%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка
Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

9,5%

безотзывный

РРБ-Банк

Безотзывный на 35 дней

9,69%

безотзывный

Технобанк

е-Соло

7,4%

отзывный

Белагропромбанк

@гро

9,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

9,4%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

9,3%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

9%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини Online

9,69%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

9,69%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный 1 онлайн плюс

9,4%

безотзывный

Паритетбанк

Практичный

9,5%

безотзывный

Статусбанк

Расчетливые бабки — online

9,6%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд +

9,69%

безотзывный

Вклады на срок до 400 дней

Схожая ситуация и в сегменте вкладов на год. Банки опять же единогласно пошли вниз к отметке 12,93% годовых. Это самая высокая ставка на данный момент. Самая низкая — 7,6% годовых.

Банк

Вклад

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

12,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12,93%

безотзывный
Облигации белорусских компаний:
ставки от 6,5% до 16% годовых в BYN на срок до 5 лет

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

12,93%

безотзывный

РРБ-Банк

Безотзывный 395 дней

12,93%

безотзывный

Технобанк

Максимум

12,93%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

12,7%

безотзывный

Беларусбанк

Урожайный

12,7%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12,7%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,7%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10,5%

безотзывный

БТА Банк

БТА+

12,93%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12,93%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 12

7,6%

отзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

12,3%

безотзывный

МТБанк

МТБелки online

12,93%

безотзывный

Паритетбанк

Клевер

12,7%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,7%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,93%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,93%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,93%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

12,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12,93%

безотзывный
Облигации белорусских компаний:
ставки от 6,5% до 16% годовых в BYN на срок до 5 лет

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

12,93%

безотзывный

РРБ-Банк

Безотзывный 395 дней

12,93%

безотзывный

Технобанк

Максимум

12,93%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

12,7%

безотзывный

Беларусбанк

Урожайный

12,7%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Персональный

12,7%

безотзывный

Белгазпромбанк

Прогрессивный

12,7%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

10,5%

безотзывный

БТА Банк

БТА+

12,93%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12,93%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 12

7,6%

отзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

12,3%

безотзывный

МТБанк

МТБелки online

12,93%

безотзывный

Паритетбанк

Клевер

12,7%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12,7%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

12,93%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12,93%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Симфония

12,93%

безотзывный

Белорусские компании предлагают облигации со ставками от 6,5% до 16% годовых в белорусских рублях. Максимальные ставки у ООО «ИНТЕРСТАЛЬ» — 15% годовых на 3 года и СП ООО «Паркерпласт» — 16% годовых на 4 года с выплатой процентов один раз в три месяца.

Для покупки облигаций либо консультации отправьте заявку специалисту:
Все доступные облигации белорусских компаний
 
 
Ссылка на источник 69
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