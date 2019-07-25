Банки снова снизили ставки по рублевым вкладам. Куда отнести деньги на месяц и на год

Источник материала: Tut.by

Банки продолжают снижать ставки по коротким депозитам в национальной валюте. FINANCE.TUT.BY посмотрел, куда сейчас можно вложить свободные рубли на месяц и на год, чтобы заработать максимум из возможного.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вклады на срок до 35 дней

В прошлом месяце у многих банков максимальная ставка по вкладам на месяц установилась на уровне 9,86% годовых. Но сейчас этот уровень уже 9,69% годовых. Естественно, чтобы прийти к ней, банки практически единогласно пошли на понижение ставок. Приорбанк и Альфа-Банк и вовсе убрали «короткие» вклады на месяц.

Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,69% годовых, самая низкая ставка — 7,4% годовых.

Банк Вклад Ставка Отзывный/ безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter

9,5% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный на 35 дней

9,69% безотзывный Технобанк е-Соло

7,4% отзывный Белагропромбанк @гро 9,3% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный 9,4% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 9,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 9% безотзывный БТА Банк БТА Мини Online 9,69% безотзывный Банк Решение Online-решение 9,69% безотзывный Идея Банк Фирменный 1 онлайн плюс 9,4% безотзывный Паритетбанк Практичный 9,5% безотзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online 9,6% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд + 9,69% безотзывный

Банк, вклад Ставка Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter

9,5% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный на 35 дней

9,69% безотзывный Технобанк е-Соло

7,4% отзывный Белагропромбанк @гро 9,3% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный 9,4% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 9,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 9% безотзывный БТА Банк БТА Мини Online 9,69% безотзывный Банк Решение Online-решение 9,69% безотзывный Идея Банк Фирменный 1 онлайн плюс 9,4% безотзывный Паритетбанк Практичный 9,5% безотзывный Статусбанк Расчетливые бабки — online 9,6% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд + 9,69% безотзывный

Вклады на срок до 400 дней

Схожая ситуация и в сегменте вкладов на год. Банки опять же единогласно пошли вниз к отметке 12,93% годовых. Это самая высокая ставка на данный момент. Самая низкая — 7,6% годовых.

Банк Вклад Ставка Отзывный/

безотзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад

12,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12,93% безотзывный Облигации белорусских компаний :

ставки от 6,5% до 16% годовых в BYN на срок до 5 лет Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

12,93% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,93% безотзывный Технобанк Максимум

12,93% безотзывный Белагропромбанк @gro 12,7% безотзывный Беларусбанк Урожайный 12,7% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный 12,7% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный 12,7% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 10,5% безотзывный БТА Банк БТА+ 12,93% безотзывный Банк Решение Online-решение 12,93% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 12 7,6% отзывный Банк Дабрабыт Капитальный 12,3% безотзывный МТБанк МТБелки online 12,93% безотзывный Паритетбанк Клевер 12,7% безотзывный Приорбанк Выше.net 12,7% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 12,93% безотзывный Франсабанк Верный расчет 12,93% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония 12,93% безотзывный

Банк, вклад Ставка Альфа-Банк Альфа-Вклад

12,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12,93% безотзывный Облигации белорусских компаний :

ставки от 6,5% до 16% годовых в BYN на срок до 5 лет

Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

12,93% безотзывный РРБ-Банк Безотзывный 395 дней

12,93% безотзывный Технобанк Максимум

12,93% безотзывный Белагропромбанк @gro 12,7% безотзывный Беларусбанк Урожайный 12,7% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный 12,7% безотзывный Белгазпромбанк Прогрессивный 12,7% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 10,5% безотзывный БТА Банк БТА+ 12,93% безотзывный Банк Решение Online-решение 12,93% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 12 7,6% отзывный Банк Дабрабыт Капитальный 12,3% безотзывный МТБанк МТБелки online 12,93% безотзывный Паритетбанк Клевер 12,7% безотзывный Приорбанк Выше.net 12,7% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки 12,93% безотзывный Франсабанк Верный расчет 12,93% безотзывный Цептер Банк Цептер Симфония 12,93% безотзывный

Белорусские компании предлагают облигации со ставками от 6,5% до 16% годовых в белорусских рублях. Максимальные ставки у ООО «ИНТЕРСТАЛЬ» — 15% годовых на 3 года и СП ООО «Паркерпласт» — 16% годовых на 4 года с выплатой процентов один раз в три месяца.

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