Навстречу 75-летию Великой Победы. Реконструкцию завершат к 9 Мая

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Минске начинается капитальный ремонт, пожалуй, сердца столицы — площади Победы. Работы планируется завершить к 9 Мая будущего года. Мнением о реконструкции мы попросили поделиться заслуженного архитектора Беларуси Ярослава Линевича. Вот что он нам сказал:

— В планах — замена стилобата монумента, реконструкция обелиска и обустройство электроподогрева гранитного покрытия. Завершить все работы планируется к 75-летию Великой Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.





Это не первая модернизация площади Победы. Предыдущий раз ее реконструкция и обновление осуществлялись в 1984 году в связи со строительством Минского метрополитена. И реконструкция тогда была глобальной: даже сама площадь, до того имевшая круглую форму, была несколько удлинена. Ту реконструкцию проводил сам Георгий Заборский, один из авторов монумента Победы. Были обновлены и площадь, и монумент, и венчающий его орден Победы. А 1 июля 1984 года на площади были установлены постаменты с капсулами с землей из Брестской крепости-героя и городов-героев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска, Тулы.

«СБ. Беларусь сегодня».