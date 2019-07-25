Сдай сети, браконьер!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В период нереста вылов рыбы сетями

наносит наибольший ущерб

ее воспроизводству. А причиненный вред, который возмещают нарушители,

исчисляется по тройной стоимости.

Поэтому инспекторы стараются изымать браконьерские орудия до того,

как они попадут в водоем,

а их хозяева наживут массу проблем

и финансовых обязательств.

На территории республики государственная инспекция охраны животного и растительного мира провела масштабную акцию по изъятию браконьерских сетей «Сдай сети». Гражданам предлагалось добровольно сдать имеющиеся у них запрещенные орудия рыболовства — сети, сетематериалы и другие орудия. При этом граждане, добровольно сдавшие запрещенные орудия рыболовства, освобождались от привлечения к ответственности.

В вышеуказанный период было добровольно сдано около 1700 сетей длиной 73 километра и 223 различных рыболовных орудий. Это подъемники, бучи, экраны, мережи и т.д.

Добровольцев (около 300 человек) освободили от штрафа за хранение запрещенных орудий лова.

Тех, кто не воспользовался шансом и «попался» на хранении сетей, оказалось вдвое меньше. Их привлекут к административной ответственности. У данных нарушителей за время нереста изъяли 55 км сетей.

Еще 33 км сетей инспекторы «выловили» вместе с их владельцами на водоемах. Это всего лишь четверть от общего количества сетей, изъятых в период нереста.

Напоминаем еще раз: ответственность за хранение сетематериалов и торговлю ими была введена в январе 2018 года, согласно статье 15.36 КоАП Республики Беларусь.

В отношении физлиц санкция статьи 15.36 предусматривает штраф от 5 (127,5 руб.) до 50 (1275 руб.) базовых величин штрафа, а в отношении предпринимателей, рискнувших подзаработать на продаже сетей, — от 10 (255 руб.) до 200 базовых величин (5100 руб.).

Телефон Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, по которому можно сообщить о нарушениях природоохранного законодательства, — (801770) 2-35-36.

Андрей МОИСЕЕНКО,

начальник Несвижской межрайонной инспекции охраны животного

и растительного мира.