Косметичка для парня. Рассказываем, чем нужно пользоваться, чтобы оставаться красавчиком

Источник материала: Tut.by

Парни, как и девушки, не хотят видеть на своем лице воспаления, прыщи и темные круги под глазами. В этом им помогает косметика — не только уходовая, но и декоративная.

С этим согласен визажист Илья Ильяшенко . Не спешите закрывать вкладку и возмущаться! Специалист по уходу за собой объяснит, какие косметические средства сделают кожу парня идеальной и зачем ему это вообще.



Илья Ильяшенко — визажист. Фото: Владимир Бугай

✔ Ежедневное мягкое очищение

Хорошая кожа — чистая кожа. Очищение нужно даже после того, как вы проснулись — вам как минимум нужно смыть отмершие клетки и кожное сало. Обычной водой здесь не обойтись — придется использовать что-то дополнительное. Делайте ставку на очищающий крем, бальзам или мицеллярное молочко: такие средства не пенятся, следовательно, не раздражают и не сушат вашу кожу.

— У 80% мужчин кожа обладает повышенной плотностью: из-за этого она склонна к жирности и различным эстетическим проблемам. По своей сути мужчины ленивы, и не каждый захочет держать в своей ванной множество непонятных баночек с косметикой. Но наша кожа нуждается в уходе не меньше, чем женская, — уверен Илья.



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— Ежедневное мягкое очищение — один из главных этапов ухода за собой. В течение дня наша кожа вырабатывает много кожного сала, ее травмируют внешние факторы — пыль, грязь. Поэтому вечером ее тоже нужно обязательно очистить, — подчеркивает визажист. — Для этого выбирайте средства, подходящие именно под ваш тип кожи.

✔ Отшелушивание

То же самое, что и ежедневное очищение, но на уровень глубже. Избавиться от забитых пор и отмерших частичек кожи можно с помощью скрабов или средств, содержащих кислоты.

Скрабом лучше пользоваться 1−2 раза в неделю: так вы очистите кожу, не получив раздражения. Обратите внимание на твердые частицы, которые содержит скраб: перемолотые зерна, орехи, ягодные и фруктовые косточки отлично справятся с полировкой вашей кожи.

С кислотными тониками и нужно быть аккуратным. Средство может быть с фруктовой, молочной, гликолевой и салициловой кислотой, а вот спирта там быть не должно — он сушит кожу, и это вам не нужно.



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— И механические, и химические скрабы выполняют одну функцию — избавляют кожу от омертвевших частиц и очищают поры, — объясняет Илья. — Механический скраб лучше справляется с полировкой лица, но им лучше не злоупотреблять, чтобы лишний раз не травмировать кожу — пользуйтесь им не чаще нескольких раз в неделю.

✔ Увлажнение

— Тонизирование — это завершающий этап очищения кожи. Пренебрегать им не стоит: после того как вы выполнили этапы очистки и скрабирования, кожа нуждается в восстановлении естественного уровня pH, — говорит эксперт. — В этом вам помогут тоник или молочко, опять же подходящее под ваш тип кожи.

Постоянное увлажнение спасает кожу от преждевременного старения, придает ей здоровый цвет и насыщает питательными веществами. Парни ведь так же, как и девушки, не хотят стареть раньше времени, верно? Увлажнять кожу нужно и утром, и вечером: в этом нуждается кожа любого типа, даже самая жирная. Увлажняющие сыворотки, кремы и гели — залог здоровой кожи и презентабельного внешнего вида. Кстати, не нужно забывать про увлажняющую помаду: «шелушащаяся» улыбка вас точно не красит.

Увлажняющие средства защищают вашу кожу от чрезмерной сухости и внешних раздражителей — в первую очередь это касается бритвы, которой вы регулярно проходитесь по своему лицу.



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✔ Бритье

Кстати о бритве. Просто сбрить щетину недостаточно: это нужно сделать, не искромсав себе лицо. Увлажняете кожу перед бритьем — снижаете риск порезов и раздражений. Для этого можно использовать масла, маски-пленки, кремовые и тканевые маски — арсенал обширный.

Бриться «насухо» нельзя — это гарантированное раздражение, за которым последуют воспаления и прыщи. Нужно использовать или пену, или гель для бритья. Лично мы выбираем гель: у него более плотная структура, поэтому бриться с ним в разы комфортнее.

— Бриться следует по направлению роста волос, чтобы лишний раз не раздражать кожу и не нарушить направление роста щетины, — рассказывает Илья. — В конце нужно обработать кожу средствами после бритья с успокаивающим и тонизирующим эффектом.



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Для этого подойдут средства без спирта в составе: напоминаем, последний сушит кожу. Используйте бальзамы и кремы после бриться с успокаивающим, увлажняющим и смягчающим эффектом — не прогадаете.

✔ Уход за кожей вокруг глаз

Удивительно, но факт: мешки и темные круги под глазами никого не красят. Избавиться от этих "спецэффектов" можно с помощью гелевых масок и специальных патчей. Они бывают с различными добавками: муцином улитки, частицами золота и черным жемчугом, но это дело второстепенное: главное, чтобы такие средства увлажняли кожу вокруг глаз.

— На современном рынке косметических средств много различных "примочек" по уходу за кожей в этой зоне. Я отдаю предпочтение коллагеновым маскам: они сокращают количество морщин, уменьшают отечность и темные круги под глазами, — перечисляет визажист.

✔ Маскирующие средства

Уходовая косметика — это хорошо, но иногда она не справляется с дефектами кожи. В таких случаях можно (о да!) воспользоваться маскирующей косметикой. BB-крем и консилер помогут скрыть пигментные пятна и разнокалиберные воспаления. BB-крем можно наносить как на проблемные зоны, так и на все лицо, а консилер справится с точечными воспалениями и темными кругами под глазами.

— Мужской макияж — это полная противоположность женскому мейкапу. Его главное предназначение — это маскировка особенностей, которые нам ни к чему. Скрываем мешки под глазами с помощью консилера, маскируем прыщи, расчесываем брови, избавляемся от сухости губ — не более.



Фото: burst.shopify.com

По словам Ильи, он бы не рекомендовал наносить тональные средства на всю поверхность лица, даже если это легкий крем категории «СС»:

— К такому методу мы прибегаем только в сценическом или фотомакияже: в остальных случаях тональные средства будут сильно заметны, особенно на мужской коже. Злоупотреблять ими не стоит — используйте тональный крем только для локальной маскировки недостатков.

✔ Декоративная косметика

Как гласит один из девизов Chanel: «Красота — это вопрос стиля, а не пола». Не нужно идти на поводу у стереотипов: нет ничего плохого в том, что у вас есть косметичка, хотя вы мужчина.

Это понимают и влиятельные бренды. Так, все тот же Chanel выпустил линейку мужской косметики Boy de Chanel, состоящую из бальзама для губ, тонального крема и карандаша для бровей. Дизайнер Том Форд поддерживает инициативу французского модного дома: в его коллекции мужской косметики есть автозагар, консилер и грязевая маска.



Фото: burst.shopify.com

Понятно, что косметика от мировых дизайнеров — штука недешевая. Но у нее есть доступные аналоги: нужно лишь хорошенько поискать.

— Аналоги Chanel и Tom Ford можно найти на нашем косметическом рынке, — уверен Илья. — Рекомендовать что-то конкретное по этому вопросу неправильно: главное, чтобы декоративные средства подбирались индивидуально и выглядели на коже естественно.