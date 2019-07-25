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«Вот она, судьба». Минчанка пришла в тренажерку бороться с жуткой депрессией и встретила любовь

26.07.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. Свою историю прислала Наталья Бородюк — о том, как в тренажерке у дома встретила будущего мужа, а потом сменила руководящую должность в большой компании на семейный кроссфит-клуб. «Спорт в нашей семье — это не просто тренировки, это наш образ жизни», — говорит Наталья.

Делитесь своими историями! До 2 августа пишите на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Одна команда». Полные правила читайте по ссылке.


«Мы в спорте всю жизнь: Денис 11 лет профессионально занимался единоборствами, и уже пять лет он в кроссфите, я в школе занималась биатлоном и легкой атлетикой. Потом волейбол в институте, а во взрослой жизни это была тренажерка. Последние три года — кроссфит»

— Мне 31 год, моему мужу Денису 33 года. У нас есть маленькое счастье — Александра, ей 1 год и 2 месяца.

Мы с Денисом познакомились три года назад, и это было прекрасно. Тогда я еще работала руководителем большого подразделения в компании и даже не могла подумать, что эта встреча так кардинально изменит мою жизнь.

На тот момент я жила в районе Тракторного завода. Это был сложный этап в жизни: жуткая депрессия от неудавшихся предыдущих отношений. Но мой брат решил меня взбодрить и предложил сходить с ним в зал:

— А ты знаешь, что у тебя рядом с домом открылся крутой зал? Пойдем со мной, я тебя потреню!


Фото: из личного архива

Мы пришли в зал. Он оказался реально крутым. Долгое время я ходила туда с братом. Потом стала приходить одна. В один из этих дней я встретила Дениса, но совершенно не обратила на него внимания. Знакомство получилось забавным. После тренировки я попросила администратора сделать мне коктейль. Денис посоветовал (как сейчас помню!) «яблоко — корица». Я согласилась, но уже когда пила, поняла: «Ерунду какую-то предложил, а я, глупая, еще и согласилась! И вообще, чего он лезет со своими советами!»

Через несколько дней с подругами уехала на выходные в Польшу. В автобусе делать было нечего. Сидела в соцсетях, почему-то вспомнила Дениса, решила его найти. Посмотрела фото, заинтересовалась, ну и, конечно же, написала. Он сразу же ответил — завязалась переписка: легкий флирт, шутки.


Фото: из личного архива

После моего возвращения стали общаться в зале. Могу сказать, что сразу же влюбилась. Он меня просто очаровал: цветы, ухаживания, все было безумно красиво! Как потом выяснилось, мы с ним виделись раньше: за года два до этого тоже ходили в одну тренажерку. Я еще была в отношениях, так что Денис только подумал: «Такая красивая девочка, мне б такую!». И вот она, судьба.

С первого нашего свидания стали жить вместе и сразу же строить планы на будущее.

Из тренажерки я перешла в кроссфит — и это тоже была любовь, навсегда. Так что я уволилась и полностью погрузилась в этот спорт. В 30 лет я наконец нашла то, чем мечтала заниматься всю жизнь: стала помогать Денису в клубе и начала тренировать. Теперь я с удовольствием просыпаюсь, чтобы идти на любимую работу, где я сама становлюсь лучше — и помогаю другим быть лучшей версией себя.


Фото: из личного архива

Были планы на соревнования — но ровно через год я забеременела. Это меня не остановило: я продолжала тренироваться и чувствовала себя при этом замечательно. Мои тренировки не отличались от обычных, просто все, что я делала, было исключительно по самочувствию.

Я родила Александру 30 мая. Моя последняя тренировка была за пять дней до родов — 25 мая. Александра родилась здоровая и крепкая, как ее родители. Ровно через месяц я снова стала заниматься и через три недели тренировок уже пришла в форму.


Фото: из личного архива

Сейчас у нас свой небольшой семейный кроссфит-клуб, где мы помогаем людям прийти к цели и добиться желаемых результатов. Сами тренируемся каждый день, это уже привычка. Александра с первого дня своего рождения тоже проводит время в зале: растет во взрослом коллективе и уже проявляет интерес к спорту. Если ее нет, все ребята в зале спрашивают: «Где же наша Сашка?».

Весной с мужем в паре выступали на соревнованиях в Москве и заняли 9-е место среди 24 команд. В августе едем на соревнование в Киев. Как я и говорила, спорт для нас — это образ жизни, это вся наша жизнь.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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