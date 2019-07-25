«Я рыдала в трубку маме и говорила, что ничего этого мне не нужно». Как известная модель ушла в IT

Источник материала: Tut.by

Известная белорусская модель Татьяна Ринейская знает о модельном бизнесе все. А также о том, что жизнь за его пределами существует. Как девушки начинают модельную карьеру и с чем остаются, когда решают ее закончить — об этом Татьяна поговорит с первыми красавицами и востребованными моделями — девушками, которых она знает давно и близко.

В первом интервью из цикла мы рассказали о том, как сложилась карьера Ольги Антроповой , «Мисс Беларусь — 2004».

А сегодня познакомим вас с Катей Косушкиной — белоруской, которая участвовала в показе Prada, снималась у самого Питера Линдберга и работала с Верой Вонг, культовым дизайнером свадебных платьев (да-да, это о ее платье мечтала Керри Бредшоу в «Сексе в большом городе»).





— Помню хорошо 2010 год, когда вся модная индустрия нашей страны только и говорила о Кате Косушкиной. В тот сезон ты закрыла показ Prada на Неделе моды в Милане и попала в топ-10 успешных моделей по версии Models.com. Этот сезон стал точкой отсчета модельной карьеры?

— В те годы события в моей жизни происходили настолько быстро, что определить точку отсчета довольно сложно. Первое крупное шоу, которое я сделала в Нью-Йорке, — шоу Marc Jacobs в 2009 году. Как раз там на меня обратил внимание кастинг-директор Рассел Марш, который искал моделей для показа Prada. Я узнала об этом через несколько лет: букеры из агентства мне рассказали, как все происходило на самом деле.





Когда в 2010 году я пришла на подготовку к показу Prada, у меня не было официального подтверждения, что я буду принимать в нем участие. Все примеряли наряды для выхода, красились и репетировали, а я стояла в стороне в полной неизвестности.

Следующий момент я помню посекундно, до слез. Ко мне подошла Настя Беликова (известная белорусская модель) и сказала: поздравляю, сегодня ты закрываешь показ. Первая мысль была: да она шутит. Но буквально через минуту меня позвал Рассел Марш, чтобы показать мне финальный выход. Это было так волнительно! От огромной ответственности я сильно распереживалась. Даже если открыть сейчас фотографии с этого показа, можно увидеть, с каким напряженным лицом я иду по подиуму.



Фото: Pinterest.com / Катя во время показа Prada



Фото: Pinterest.com / Катя во время показа Prada

— А как ты вообще попала в модельный бизнес?

— Никогда не мечтала о модельной карьере. С детства привыкла быть занятым ребенком: 7 лет училась в музыкальной школе. А когда окончила, не знала, чем еще себя занять. И тут моя подружка сказала, что собирается пойти в модельную школу Сергея Нагорного — хочет научиться краситься и красиво ходить. Я подумала, а почему бы и мне туда не пойти, чтобы получить азы «настоящей девочки».

На тот момент набор в школу уже завершился. Я попросила свою подружку позвонить и спросить, могу ли я к ним прийти. От сильной стеснительности я не могла это сделать сама. Мне разрешили, но попросили приехать сразу с родителями, заключить договор. На тот момент мне было 14 лет.

Папа пошел со мной в агентство и сразу с порога всем объявил: я привел вам новую модель. Так и вышло: уже через полгода я улетела работать в Токио с мамой. А дальше — Нью-Йорк. В те годы еще не был так развит интернет и, соответственно, не было GoogleMaps. Хорошо помню, как мне дали бумажную карту незнакомого города и список из 25 кастингов. Было тяжело: я рыдала в трубку маме и говорила, что ничего этого мне не нужно. Но сейчас, конечно, я очень рада, что все именно так сложилось, тогда я этого не ценила.





— А когда к тебе пришло это осознание, что все это было не зря?

— Сложный вопрос. Скорее всего, это чувство ко мне пришло, когда я потеряла часть своей работы. Модельная индустрия — это взлеты и падения. Когда я попала в этот бизнес, мне все очень легко далось: за полгода, не прикладывая особых усилий, я достигла таких высот, которых многие не могут достигнуть годами. Я радовалась своим успехам, но не ценила их. А когда работы стало меньше, произошла переоценка ценностей: я поняла, что было и что я имею сейчас.

— А помнишь, на что потратила свой первый заработок?

— Когда я в первый раз прилетела в Нью-Йорк, агентству не понравилось, как я одеваюсь: на тот момент это был стиль от мамы. Букер выкинул все мои вещи и купил новые, подходящие для модельной работы. Время шло, холодало — и появилась необходимость купить теплую одежду. Я попросила агентство дать мне хоть какие-то деньги, ведь я так много работала (зарплату обычно платят не сразу). Мне дали небольшую сумму, с которой я отправилась в Zara и H&M. Там я оставила все деньги до последней копейки. Когда заработки стали побольше, моей первой дорогой покупкой стали очки Armani.

— Ты работала с самим Питером Линдбергом . Как это было?

— Мы снимали каталог Barney’s. На момент съемки я понятия не имела, кто такой Питер Линдберг. В агентстве мне просто сказали: «Ты будешь работать с классным фотографом». Он и правда оказался классным: улыбался и был приветливым. Тогда я еще плохо говорила по-английски, поэтому общались мы с ним немного. Съемка длилась 4 часа. Результат я видела только в электронном формате, а вот мои подружки фотографировали для меня огромные билборды в Нью-Йорке.



Фото предоставлены героиней / Катя Косушкина глазами Питера Линдберга

— В инстаграме ты писала: «К сожалению или к счастью, моя модельная карьера завершилась, и я больше не работаю с модельным агентством Сергея Нагорного». Почему «к счастью»?

— Когда я интенсивно работала в модной индустрии, мне всегда чего-то не хватало. Я не чувствовала себя счастливой: была постоянно в состоянии недосыпа и усталости от количества работы. Мне казалось, что из-за этого я не могу найти себя и моделинг мне только мешает. В голове постоянно крутилась мысль, что все это временно и надо думать, что делать дальше.

В 18 лет я решила больше не принимать участие в неделях моды. С этого момента моя карьера пошла на спад. Я продолжала летать работать в Азию и Нью-Йорк, но это уже была не карьера, а обычная работа для зарабатывания денег: съемки для каталогов, лукбуков и примерки во время создания новых коллекций.

В те годы у меня еще не было опыта работы с нормированным графиком с 9 до 18, но такой режим работы казался мне залогом спокойствия и уверенности в завтрашнем дне.





Между рабочими поездками с 20 лет я начала учиться в сфере IT: окончила различные курсы. Уже несколько лет у меня есть постоянная работа в Минске — занимаюсь разработкой внешнего интерфейса. Летать с новым графиком я больше не могу, да и не хочу, если честно. Конечно, иногда случается ностальгия по модельным временам, но потом понимаю, у меня сейчас совершенно другая жизнь, размеренная — дом, собака и работа.

— Видела, ты оканчивала в Беларуси курсы Fashion School. Что ты там для себя нашла, учитывая твой огромный опыт в модельном мире?

— Когда я работала моделью, не была заинтересована глубиной модного мира. Я знакомилась с фотографами и дизайнерами, но не знала их истории. Майя, автор курса, превосходный преподаватель. Благодаря ей я узнала историю различных эпох и стилей, посмотрела множество фильмов на заданные тематики — в голове сложилась структурированная картина мира моды. К тому же в то время я занималась фотографией, и этот курс был моим вдохновением. Сейчас я не фотографирую, все время и силы забирает основная работа.





— Про ностальгию — понятно. А были в твоей работе моделью моменты, в которые не хотелось бы вернуться? Остались болезненные воспоминания?

— Обычно моя память вычеркивает какие-то негативные моменты. Но, конечно, случались непростые ситуации, когда я рыдала и не знала, как мне быть дальше. Например, одна неприятная история случилась во время работы с дизайнером Верой Вонг.

Мы стояли по 10 часов в день на огромных шпильках. После двух недель работы без выходных (готовили новую коллекцию) я сильно заболела: поднялась высокая температура.

Я позвонила в агентство с просьбой дать мне больничный, но они отказали со словами: «Это же Вера Вонг!». И я работала еще дней 5 в таком режиме, пока они не дошили эту коллекцию.

Я чувствовала себя ужасно, а ноги были стерты в кровь — все в мозолях. На тот момент я была зла на весь мир. Но сейчас, несмотря на этот неприятный случай, я все равно счастлива вспоминать, что мне удалось поработать с таким дизайнером. Я видела своими глазами, как она создает шедевры.



Фото: Pinterest.com / Катя на показах дизайнеров Марка Джейкобса и Веры Вонг



Фото: Pinterest.com / За время работы в международном моделинге Катя успела предстать в самых разных образах. На этих снимках она показывает коллекции бренда Miu Miu и дизайнера Александра Маккуина



Фото: Pinterest.com / А это Катя на показах Луи Вюиттона и Кельвина Кляйна

А из конкретных постоянных минусов, которые я помню, — это невозможность спланировать свое время. Например, агентство могло позвонить утром и сказать, что вечером я улетаю в Китай. С таким графиком было сложно строить какую-либо личную жизнь.

— А ты рассматриваешь вариант возвращения на международный рынок?

— Если меня позовет Victoria’s Secret, то вернусь. (Улыбается.)





— Советуешь ли ты молодым девушкам начинать модельную карьеру в 15 лет, как было у тебя?

— Свою модельную карьеру я начинала 10 лет назад. Сейчас все по-другому: через интернет можно узнать необходимую информацию о моделинге (блоги, инстаграм или курсы) и основательно подготовиться. Раньше всего этого не было. К тому же если девушка точно знает, чего хочет и готова морально, то почему бы и нет.





— Рекомендации от Кати для моделей, которые хотят работать за границей?

— Учить английский, без этого никуда! Принимать ситуацию такой, какая она есть: большинство девушек питают иллюзии и насчет работы, и насчет времяпрепровождения. Бывает, что девушка работает каждый день, уезжает в стрессе, но с деньгами. А бывает, что работы и заработка нет, зато модель весело проводит время в какой-либо стране. Ищите плюсы в той ситуации, где оказались.

Будьте подкованы в теме моделинга: стоит знать имена и биографии фотографов, дизайнеров и брендов. Это важно.

А главное: нужно выделяться, быть личностью. Внутренняя сила и энергия, позитив, умение общаться — все это в совокупности дает вам приоритет, даже если есть какие-то нюансы с фигурой или лицом. Сейчас индивидуальность ценится как никогда ранее.