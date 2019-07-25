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Симфония 1000-летия на площади, брестское дерби и ЭкваторФест. Как провести выходные в Бресте
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте можно посетить первое брестское дерби, потанцевать под «Градусы» и Nizkiz на летнем ЭкваторФесте, а также насладиться классическими мелодиями на гала-концерте «Симфония 1000-летия».
Что: Первое брестское дерби
Когда: 27 июля, в 19.45
Где: ОСК «Брестский»
В эту субботу на стадионе «Брестский» состоится первое брестское дерби. В матче 1/16 Кубка Беларуси по футболу встретятся «Рух» и «Динамо-Брест». Имейте в виду, что пройти на стадион по сезонным абонементам «Динамо-Брест» не получится. Организатором матча выступает ФК «Рух».
Что: ЭкваторФест
Где: ТРЦ «Экватор», улица Гаврилова, 16
Когда: 27 июля, с 12.00 до 00.00
На масштабном летнем фестивале будут работать десятки зон для отдыха всей семьи, а также фудкорт, территория хмеля и солода, две сцены. Все гости праздника смогут принять участие в интерактивном квесте, интеллектуальном квизе, поучаствовать в спортивных эстафетах и здорово провести время в relax-зонах фестиваля.
На главной сцене будет звучать только живая музыка. Хедлайнеры: «Градусы» и Nizkiz. Также выступят «Сразу Май», Sparkle Sand, «Мандарины», Holiday, Drum Ecstasy.
На малой сцене пройдут встречи с интересными брестчанами, блогерами. Здесь же выступят стенд-ап комики.
Что: гала-концерт «Вечерняя симфония 1000-летия»
Где: площадь Ленина
Когда: 27 июля, начало в 21.00
Субботним вечером на площади Ленина пройдет гала-концерт с участием Большого сводного симфонического оркестра под управлением Александра Сосновского. Помимо оркестра, в «Вечерней симфонии» примут участие ведущие музыканты и солисты Беларуси и творческие коллективы Брестчины.
Программа разделена на три больших тематических блока: военный, оперный и эстрадный. Со сцены прозвучат произведения Пахмутовой, Россини, Штрауса, Дебюсси, Магомаева, Синатры.
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В предстоящие выходные в Бресте можно посетить первое брестское дерби, потанцевать под «Градусы» и Nizkiz на летнем ЭкваторФесте, а также насладиться классическими...
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