Чем заняться летом? Гимназитсы благоустраивают участок за рынком «Палешук»

Источник материала: Газета Авангард





Вот уже почти два месяца отдыхают на полках библиотек школьные учебники и облегченно переводят дух исписанные тетради. А в это время гимназисты продолжают держать заданную в учебном году планку, трудясь на пользу родному городу и родителям.

В нынешнем году будущие одиннадцатиклассники гимназии, наконец, дождались возможности провести часть каникул с 8 по 26 июля в летнем трудовом лагере, организованном БРСМ. Работу предоставил Буда-Кошелевский коммунальник.

Учащиеся пропололи клумбы на главной улице города, убрали мусор в сквере, на мемориале, Кургане Славы, у памятника адмиралу В. Дрозду и выполнили много другой полезной работы.

– Кто-то летом уезжает отдыхать, а ребята стараются сделать что-то для родного города и немного подзаработать, чтобы помочь родителям собрать к осени свои рюкзаки, – комментирует классный руководитель Татьяна Парфененко. – Такого рода мероприятия для нас не в новинку: в прошлом году, например, собирали яблоки в КСУП «Кривск», а в позапрошлом были заняты на работах по благоустройству гимназии от Центра занятости. Но вот в лагере от БРСМ впервые.

Помимо самостоятельно заработанных денег, школьники получили море впечатлений, в перерывах между работой общаясь и устраивая небольшие пикники на природе.

Вероника Парфенова, член клуба «Юный жуналист»

Фото Ирины Палубец