ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига Европы: «Шахтер» одержал победу над датским «Эсбьергом»

26.07.2019 08:53 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Лига Европы: «Шахтер» одержал победу над датским «Эсбьергом»
ФК Шахтер

На домашнем поле белорусской команде удалось забить быстрый гол: уже на пятой минуте Бакай великолепно пробил со штрафного. 

До конца первого тайма гости имели хорошие шансы сравнять счёт, но не хватило точности в завершающих ударах. 

После перерыва «Шахтёр» устроил штурм ворот «Эсбьерга» и уже на 55-й минуте Рыбак после паса Бакая удвоил преимущество своей команды. Итог матча – 2:0 в пользу «Шахтёра». 

— Хороший счет, но сложный матч. Соперник сильный, квалифицированный – это однозначно. Задача была сыграть «на ноль» сзади, но у наших ворот были моменты: в первом тайме нас один раз откровенно простили, Андрей выручал. Хотя и у нас тоже были возможности, чтобы развить преимущество. Поэтому, все впереди и все непросто, – прокомментировал исход матча главный тренер «Шахтёра» Сергей Ташуев, его слова приводит официальный сайт клуба. 

Шахтер: Климович (капитан), Матвейчик (Бурко, 52), Рыбак, Сачивко, Антич, Сзоке, Эбонг, Ковалев, Громыко (Януш, 87), Татарков (Баланович, 46), Бакай.

Эсбьерг: Хейбьерг, Аниембе, Транберг, Халсти (к) (Остин, 69), Лауридсен, Бринк, Парунашвили, Кауко (Серенсен, 46), Эгелунд, Петре, Сойри (Кристенсен, 69).

Голы: 

1:0 — Бакай (5);

 2:0 — Рыбак (55). 

Ответную игру «горняки» проведут в Дании 1 августа. 

Лига Европы: «Шахтер» одержал победу над датским «Эсбьергом»
БАТЭ в Лиге чемпионов обыграл «Русенборг»
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Шахтёром» и «Эсбьергом».
 
Новости дня
Новости разные
 
Доказана теория относительности Эйнштейна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Газета Авангард
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские зимние пальто пуховики в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика