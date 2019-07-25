Лига Европы: «Шахтер» одержал победу над датским «Эсбьергом»

Источник материала: Аргументы и факты

На домашнем поле белорусской команде удалось забить быстрый гол: уже на пятой минуте Бакай великолепно пробил со штрафного.

До конца первого тайма гости имели хорошие шансы сравнять счёт, но не хватило точности в завершающих ударах.

После перерыва «Шахтёр» устроил штурм ворот «Эсбьерга» и уже на 55-й минуте Рыбак после паса Бакая удвоил преимущество своей команды. Итог матча – 2:0 в пользу «Шахтёра».

— Хороший счет, но сложный матч. Соперник сильный, квалифицированный – это однозначно. Задача была сыграть «на ноль» сзади, но у наших ворот были моменты: в первом тайме нас один раз откровенно простили, Андрей выручал. Хотя и у нас тоже были возможности, чтобы развить преимущество. Поэтому, все впереди и все непросто, – прокомментировал исход матча главный тренер «Шахтёра» Сергей Ташуев, его слова приводит официальный сайт клуба.

Шахтер: Климович (капитан), Матвейчик (Бурко, 52), Рыбак, Сачивко, Антич, Сзоке, Эбонг, Ковалев, Громыко (Януш, 87), Татарков (Баланович, 46), Бакай.

Эсбьерг: Хейбьерг, Аниембе, Транберг, Халсти (к) (Остин, 69), Лауридсен, Бринк, Парунашвили, Кауко (Серенсен, 46), Эгелунд, Петре, Сойри (Кристенсен, 69).

Голы:

1:0 — Бакай (5);

2:0 — Рыбак (55).