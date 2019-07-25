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С 23 по 25 августа в Лидском районе пройдет уже 13-й Международный байк-фестиваль (программа)
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Источник материала:
Lida.Info
23-25 августа пройдёт XIII Международный Лидский байк-фестиваль. Место проведения осталось неизменным — оздоровительный «Березка», который находится в 15 км от города Лида (д. Белогруда).
Программа XIII международного байк фестиваля «Лида-2019»
Пятница, 23 августа
- 14.00 Заезд и размещение участников фестиваля
- 17.20 Торжественное открытие фестиваля
- 17.30 Выступление гр. «ALCYONA» (г. Минск)
- 18.10 Конкурс «Быстрое пиво на мотоцикле»
- 18.40 Выступление гр. «ПараЛель» (г. Минск) кавер гр. «Король и Шут»
- 19.30 Конкурс «Громкий рык»
- 20.00 Выступление «Лидский Эстрадный Оркестр» (г. Лида)
- 20.50 Конкурс «Перетяни байкера»
- 21.20 Выступление гр. «Дай Дарогу» (г. Брест)
- 22.10 Конкурс «Лучшая женская татуировка»
- 22.30 Выступление гр. «Монгол Шуудан» (г. Москва)
- 23.20 Грандиозное фаер-шоу
- 23.40 Выступление гр. «Гуд Таймс» (г. Кострома)
- 00.40 Выступление DJ Kirill Vins (г. Москва)
- 03.00 Завершение программы первого дня фестиваля
Суббота, 24 августа
- 10.00 Подъем
- 12.00 Построение колонны на парад
- 12.30 Выезд колонны в город
- 14.00 Возвращение колонны в лагерь
- 15.00 Конкурс среди детей
- 16.00 Конкурс на лучший Custom и аэрографию
- 16.15 Открытие второго дня фестиваля
- 16.20 Выступления гр. «ShtoFF» (г. Гродно)
- 17.00 Конкурс «Закапывание мотоцикла»
- 17.30 Выступление гр. «Астрал» (г. Речица)
- 18.10 Конкурс «Мотоциклетный боулинг»
- 18.40 Выступление гр. «Нейро Дюбель» (г. Минск)
- 19.20 Конкурсная программа
- 19.50 Выступление гр. «PLEMIA» (г. Минск)
- 20.30 Аукцион в помощь Лидского социального приюта
- 20.50 Выступление гр. «Черный квадрат» (г. Москва) кавер гр. «Кино»
- 21.40 Розыгрыш нового мотоцикла MINSK X250
- 22.10 Выступление гр. «Louna» (г. Москва)
- 23.00 Грандиозный салют
- 23.10 Награждение победителей конкурсов в различных номинациях
- 23.30 Выступление ВИА «Роковой год» (г. Калининград) кавер гр. «Сектор Газа»
- 00.20 Выступление DJ Kirill Vins (г. Москва)
- 03.00 Завершение программы второго дня фестиваля
Воскресенье, 25 августа
- 10.00 Подъем, уборка территории
- 12.00 Бесплатная полевая кухня от мотоклуба Devoid of rights MCC и спонсора фестиваля компании «Гродфуд» — белорусского лидера в производстве мясной консервации
- 13.00 Разъезд участников фестиваля.
Вторая сцена
Пятница, 23 августа
- 15.50 Торжественное открытие второй сцены
- 16.00 Выступление группы
- 16.40 Конкурс «Конкурс от Левы»
- 17.00 Выступление гр. «Incerto» (Минск)
- 17.40 Конкурс «Гибкий Байкер»
- 18.00 Выступление гр. «Весёлый Роджер» (Сморгонь)
- 18.40 Конкурс «Быстрое пиво»
- 19 00 Выступление гр. «Ferris Wheel» (Минск)
- 20.00 Конкурс армреслинг
Суббота, 24 августа
- 11 50 Открытие второго дня, объявления
- 12.00 Выступление гр. «Mashin’Gun» (Минск)
- 12.40 Конкурс «Выбивание спиц»
- 13.00 Выступление гр. «BLUES CAFFE» (Островец)
- 13.40 Конкурс «Лучший Анекдот»
- 14.00 Выступление гр. «No drink No pass» (Бобруйск)
- 14.40 Конкурс «Караоке»
- 15.00 Выступление гр. «Parovoz band» (Осиповичи)
- 15.40 Конкурс «Метание мотора»
- 16 00 Выступление гр. «My Last Solace» (Минск)
- 16.40 Встреча
- 17.00 Выступление гр. «NAD✪SMILE» (Брест)
- 17.40 Конкурс армреслинг женский
- 18 00 Выступление гр. «Гэта Самае» (Минск).
Воскресенье, 25 августа
- Фоновая музыка, объявления о находке-утере своих вещей.
В программе возможны изменения.
Входной билет: 30 руб. Девушкам за рулем мотоцикла с категорией А, А1 вход бесплатный.
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