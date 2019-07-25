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С 23 по 25 августа в Лидском районе пройдет уже 13-й Международный байк-фестиваль (программа)

26.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

С 23 по 25 августа в Лидском районе пройдет уже 13-й Международный байк-фестиваль (программа)

23-25 августа пройдёт XIII Международный Лидский байк-фестиваль. Место проведения осталось неизменным — оздоровительный «Березка», который находится в 15 км от города Лида (д. Белогруда). 

Программа XIII международного байк фестиваля «Лида-2019»

Пятница, 23 августа

  • 14.00 Заезд и размещение участников фестиваля
  • 17.20 Торжественное открытие фестиваля
  • 17.30 Выступление гр. «ALCYONA» (г. Минск)
  • 18.10 Конкурс «Быстрое пиво на мотоцикле»
  • 18.40 Выступление гр. «ПараЛель» (г. Минск) кавер гр. «Король и Шут»
  • 19.30 Конкурс «Громкий рык»
  • 20.00 Выступление «Лидский Эстрадный Оркестр» (г. Лида)
  • 20.50 Конкурс «Перетяни байкера»
  • 21.20 Выступление гр. «Дай Дарогу» (г. Брест)
  • 22.10 Конкурс «Лучшая женская татуировка»
  • 22.30 Выступление гр. «Монгол Шуудан» (г. Москва)
  • 23.20 Грандиозное фаер-шоу
  • 23.40 Выступление гр. «Гуд Таймс» (г. Кострома)
  • 00.40 Выступление DJ Kirill Vins (г. Москва)
  • 03.00 Завершение программы первого дня фестиваля

Суббота, 24 августа

  • 10.00 Подъем
  • 12.00 Построение колонны на парад
  • 12.30 Выезд колонны в город
  • 14.00 Возвращение колонны в лагерь
  • 15.00 Конкурс среди детей
  • 16.00 Конкурс на лучший Custom и аэрографию
  • 16.15 Открытие второго дня фестиваля
  • 16.20 Выступления гр. «ShtoFF» (г. Гродно)
  • 17.00 Конкурс «Закапывание мотоцикла»
  • 17.30 Выступление гр. «Астрал» (г. Речица)
  • 18.10 Конкурс «Мотоциклетный боулинг»
  • 18.40 Выступление гр. «Нейро Дюбель» (г. Минск)
  • 19.20 Конкурсная программа
  • 19.50 Выступление гр. «PLEMIA» (г. Минск)
  • 20.30 Аукцион в помощь Лидского социального приюта
  • 20.50 Выступление гр. «Черный квадрат» (г. Москва) кавер гр. «Кино»
  • 21.40 Розыгрыш нового мотоцикла MINSK X250
  • 22.10 Выступление гр. «Louna» (г. Москва)
  • 23.00 Грандиозный салют
  • 23.10 Награждение победителей конкурсов в различных номинациях
  • 23.30 Выступление ВИА «Роковой год» (г. Калининград) кавер гр. «Сектор Газа»
  • 00.20 Выступление DJ Kirill Vins (г. Москва)
  • 03.00 Завершение программы второго дня фестиваля

Воскресенье, 25 августа 

  • 10.00 Подъем, уборка территории
  • 12.00 Бесплатная полевая кухня от мотоклуба Devoid of rights MCC и спонсора фестиваля компании «Гродфуд» — белорусского лидера в производстве мясной консервации
  • 13.00 Разъезд участников фестиваля.

Вторая сцена 

Пятница, 23 августа 

  • 15.50 Торжественное открытие второй сцены
  • 16.00 Выступление группы
  • 16.40 Конкурс «Конкурс от Левы»
  • 17.00 Выступление гр. «Incerto» (Минск)
  • 17.40 Конкурс «Гибкий Байкер»
  • 18.00 Выступление гр. «Весёлый Роджер» (Сморгонь)
  • 18.40 Конкурс «Быстрое пиво»
  • 19 00 Выступление гр. «Ferris Wheel» (Минск)
  • 20.00 Конкурс армреслинг

Суббота, 24 августа

  • 11 50 Открытие второго дня, объявления
  • 12.00 Выступление гр. «Mashin’Gun» (Минск)
  • 12.40 Конкурс «Выбивание спиц»
  • 13.00 Выступление гр. «BLUES CAFFE» (Островец)
  • 13.40 Конкурс «Лучший Анекдот»
  • 14.00 Выступление гр. «No drink No pass» (Бобруйск)
  • 14.40 Конкурс «Караоке»
  • 15.00 Выступление гр. «Parovoz band» (Осиповичи)
  • 15.40 Конкурс «Метание мотора»
  • 16 00 Выступление гр. «My Last Solace» (Минск)
  • 16.40 Встреча
  • 17.00 Выступление гр. «NAD✪SMILE» (Брест)
  • 17.40 Конкурс армреслинг женский
  • 18 00 Выступление гр. «Гэта Самае» (Минск).

Воскресенье, 25 августа

  • Фоновая музыка, объявления о находке-утере своих вещей.

В программе возможны изменения. 

Входной билет: 30 руб.  Девушкам за рулем мотоцикла с категорией А, А1 вход бесплатный.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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23-25 августа пройдёт XIII Международный Лидский байк-фестиваль. Место проведения осталось неизменным — оздоровительный «Березка», который находится в 15 км от города...
 

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