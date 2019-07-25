В Слонимском районе по вине жителя Лиды произошло ДТП, в котором пострадали дети

Источник материала: Lida.Info





24 июля на трассе Слоним-Косово вблизи д. Деревянчицы произошло ДТП с участием легковушек.

По предварительной информации, житель Лиды 1965 года рождения на автомобиле Opel совершал обгон грузовика, однако не рассчитал скорость и расстояние, в результате чего столкнулся с BMW под управлением жительницы Слонима 1992 года рождения.

Для оказания помощи на место аварии незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники ГАИ, медики и следственно-оперативная группа.