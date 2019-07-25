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В Слонимском районе по вине жителя Лиды произошло ДТП, в котором пострадали дети
Источник материала: Lida.Info
24 июля на трассе Слоним-Косово вблизи д. Деревянчицы произошло ДТП с участием легковушек.
По предварительной информации, житель Лиды 1965 года рождения на автомобиле Opel совершал обгон грузовика, однако не рассчитал скорость и расстояние, в результате чего столкнулся с BMW под управлением жительницы Слонима 1992 года рождения.
Для оказания помощи на место аварии незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники ГАИ, медики и следственно-оперативная группа.
Уже известно, что пострадали водитель BMW, ее дети 2016 и 2017 годов рождения (пристегнуты в спецкреслах), а также сестра 2003 года рождения. В автомобиле Opel травмы получили россиянка 1987 года рождения, ее сын 2012 года рождения и сын водителя 1988 года рождения. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу. Водителю Opel оказана помощь без госпитализации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает
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24 июля на трассе Слоним-Косово вблизи д. Деревянчицы произошло ДТП с участием легковушек. По предварительной информации, житель Лиды 1965 года рождения на автомобиле...
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