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В Слонимском районе по вине жителя Лиды произошло ДТП, в котором пострадали дети

26.07.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Слонимском районе по вине жителя Лиды произошло ДТП, в котором пострадали дети

24 июля на трассе Слоним-Косово вблизи д. Деревянчицы произошло ДТП с участием легковушек.

По предварительной информации, житель Лиды 1965 года рождения на автомобиле Opel совершал обгон грузовика, однако не рассчитал скорость и расстояние, в результате чего столкнулся с BMW под управлением жительницы Слонима 1992 года рождения.

Для оказания помощи на место аварии незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники ГАИ, медики и следственно-оперативная группа.

Уже известно, что пострадали водитель BMW, ее дети 2016 и 2017 годов рождения (пристегнуты в спецкреслах), а также сестра 2003 года рождения. В автомобиле Opel травмы получили россиянка 1987 года рождения, ее сын 2012 года рождения и сын водителя 1988 года рождения. Все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу. Водителю Opel оказана помощь без госпитализации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ГАИ.

 
 
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24 июля на трассе Слоним-Косово вблизи д. Деревянчицы произошло ДТП с участием легковушек. По предварительной информации, житель Лиды 1965 года рождения на автомобиле...
 

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