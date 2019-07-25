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Лукашенко с вертолета проинспектировал ход уборочной в нескольких регионах
26.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июля с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании в нескольких регионах страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
«После посещения Ветки глава государства ход уборочной осмотрел с воздуха. Президентский вертолет пролетел над чернобыльскими районами, состояние дел было видно как на ладони. Далее маршрут пролегал по восточным районам страны, вплоть до Витебской области», — рассказали в пресс-службе.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июля с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании в нескольких регионах страны. Об этом БЕЛТА сообщили...
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