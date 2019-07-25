Очередной боксёр умер через несколько дней после боя

0-раундовый бой состоялся в субботу, 20 июля, и закончился ничьей.





23-летний Сантильян заканчивал бой с окровавленным лицом, после чего был доставлен в больницу.





Обследование выявило у спортсмена кровяной сгусток в мозгу. После операции у аргентинца случилась остановка сердца и дыхания.





Утром 25 июля Сантильян умер в больнице.



