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Очередной боксёр умер через несколько дней после боя
Источник материала: Партизан
Аргентинский боксер Уго Сантильян умер от травм, полученных во время поединка против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу.
0-раундовый бой состоялся в субботу, 20 июля, и закончился ничьей.
23-летний Сантильян заканчивал бой с окровавленным лицом, после чего был доставлен в больницу.
Обследование выявило у спортсмена кровяной сгусток в мозгу. После операции у аргентинца случилась остановка сердца и дыхания.
Утром 25 июля Сантильян умер в больнице.
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Аргентинский боксер Уго Сантильян умер от травм, полученных во время поединка против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу.
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