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Очередной боксёр умер через несколько дней после боя

26.07.2019 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аргентинский боксер Уго Сантильян умер от травм, полученных во время поединка против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу.

0-раундовый бой состоялся в субботу, 20 июля, и закончился ничьей.

23-летний Сантильян заканчивал бой с окровавленным лицом, после чего был доставлен в больницу.

Обследование выявило у спортсмена кровяной сгусток в мозгу. После операции у аргентинца случилась остановка сердца и дыхания.

Утром 25 июля Сантильян умер в больнице.
 
 
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Аргентинский боксер Уго Сантильян умер от травм, полученных во время поединка против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу.
 
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