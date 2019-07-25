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В Москве активистку вынесли из избиркома на диване, а потом задержали

26.07.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь собиралась остаться на ночь в Мосгоризбиркоме, протестуя против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму. Однако сотрудники частного охранного предприятия вынесли диван с сидящей на нем Соболь, а затем полиция задержала ее.



Любовь Соболь держит голодовку с 13 июля. В четверг, 25 июля, рабочая группа Мосгоризбиркома высказалась против ее регистрации кандидатом на выборах, окончательное решение будет принято 26 июля. Соболь требует от главы Центризбиркома Эллы Памфиловой рассмотреть результаты независимой почерковедческой экспертизы, которая доказывает подлинность собранных ей подписей.
 
 
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Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь собиралась остаться на ночь в Мосгоризбиркоме, протестуя против отказа в...
 
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